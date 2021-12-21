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  4. Kerem Alışık'ın sunumuyla 'Seneye Bu Zamanlar' yeni sezonuyla geri dönüyor

Kerem Alışık'ın sunumuyla 'Seneye Bu Zamanlar' yeni sezonuyla geri dönüyor

21.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranının, birbirinden ilginç hayat hikayeleri ile şaşırtan programı “Seneye Bu Zamanlar” yeni bölümlerle geliyor. Sanat dünyasının dev ismi Kerem Alışık’ın sunumuyla çekimleri yaklaşık 1 yıl süren programın ilk sezonu yaz aylarında TRT1 ekranlarında seyirci ile buluşmuştu. Yoğun ilgi gören programın 2.sezon çekimleri de tamamlandı.

Kerem Alışık'ın sunumuyla 'Seneye Bu Zamanlar' yeni sezonuyla geri dönüyor

“Seneye Bu Zamanlar” yeni bölümleriyle 22 Aralık’tan itibaren her Çarşamba 22.30’da TRT1’de ekrana gelmeye devam edecek.

PROGRAM NASIL ÇEKİLİYOR?

“Seneye Bu Zamanlar”a başvuran katılımcılar programın çekildiği stüdyoya iki kez konuk oluyorlar. İlk geldiklerinde kendileri için belirledikleri hedefi ve bunu neden istediklerini anlatıyorlar. Daha sonra bu hedeflerine ulaşmak için 1 yıl boyunca çaba sarf ediyorlar. Bir yıl sonra ikinci kez stüdyoya konuk olan katılımcılar bir sene önce stüdyoda dile getirdikleri hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını ve bu süreçte neler yaşadıklarını izleyenlere aktarıyorlar. Tabi ikinci kez stüdyoya geldiklerinde hayatlarında birçok şey değişmiş olabiliyor. Program, yaptığı çekimlerle katılımcıların bir sene boyunca hedeflerine ulaşmak için yaşadıklarını da ekrana getiriyor. Her hikayenin çekimi ortalama 1 yıl sürüyor ama programda dakikalar içinde seyircilerin bütün hikayeyi izlemesi sağlanıyor… Programda, bu süre içinde yaptıklarını, amaçlarına ulaşmak için gösterdikleri çabayı ve başlarından geçen olayları anlatan katılımcılar ile Kerem Alışık arasında duygu dolu anlar yaşanıyor.

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PROGRAMIN 2.SEZONUNDA DA GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEK!

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve büyük ses getiren programda zorluklar karşısında pes etmeyen, geleceğe dair umutları olan, hayallerinin peşinden gidenlerin hikayesi ekranlarda yine gündem yaratacak. Çekimleri yaklaşık bir yılda tamamlanan “Seneye Bu Zamanlar” gerçek hayat hikayeleri ve başarı öyküleriyle izleyenlerde merak uyandıracak…


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Kerem Alışık
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