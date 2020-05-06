Kerem Bursin Demet Özdemir'le aşk iddialarını fena ti'ye aldı

Kerem Bursin ve Demet Özdemir’in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bursin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti.

Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bursin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını ti’ye aldı.

Yakışıklı oyuncu, “Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç’den başlayıp Z’ye kadar gideceğim” diyerek şakalaştı.

