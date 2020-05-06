MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kerem Bursin Demet Özdemir'le aşk iddialarını fena ti'ye aldı

Kerem Bursin Demet Özdemir'le aşk iddialarını fena ti'ye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra adı sık sık aşk dedikodularına karışan Kerem Bursin son olarak Demet Özdemir ile anılıyordu. Bürsin o iddiaları böyle ti'ye aldı.

Kerem Bursin Demet Özdemir'le aşk iddialarını fena ti'ye aldı

Kerem Bursin ve Demet Özdemir’in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bursin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti.

Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bursin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını ti’ye aldı.

Capture

Yakışıklı oyuncu, “Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç’den başlayıp Z’ye kadar gideceğim” diyerek şakalaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Sercan'la dalga geçti! 'Cüneyt Çakır’dan...'Sercan'la dalga geçti! 'Cüneyt Çakır’dan...'
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Akılalmaz olay! Yasağa rağmen taziye çadırı kuruldu

Akılalmaz olay! Yasağa rağmen taziye çadırı kuruldu

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki paylaşımıyla gündem oldu! Sokağa çıkma yasağını deldi mi?

Yasağı deldi mi? Olay olan paylaşım

Çaycı Hüseyin olarak tanınan Alparslan Özmol yine gündemde!

Yine sosyal medyada gündem oldu!

Serdar Ortaç'tan nafaka açıklaması! 'Ne zaman paran olursa...'

Nafaka ödeyemiyor mu? 'Chloe dedi ki...'

Acun Ilıcalı'dan Sercan'a: Cüneyt Çakır aradı...

Sercan'la dalga geçti! 'Cüneyt Çakır’dan...'

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'dan yeni fotoğraflar! Ayça Çağla Altunkaya Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Survivor'da Anneler Günü'ne özel ödül oyunu! Yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı! Survivor 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da yarışmacıları ağlatan ödül!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.