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Kerem Bürsin ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün yeni filminde oynayacak!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 10:54
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Antalya'da 'Mavi Mağara' filminin çekimlerinde olan Kerem Bürsin'in Onur Ünlü'nün yeni filminde yer alacağı öğrenildi. Bürsin’in haziran sonunda sete çıkması planlanan Onur Ünlü’nün yöneteceği "Son Of A Rich" filminde oynayacağı iddia edildi.

Kerem Bürsin ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün yeni filminde oynayacak!

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin’in Devrim Özkan’la başrolü paylaştığı "Mavi Mağara" filminin Antalya çekimlerinin 26 Nisan’da bitmesi planlanıyor.

Altan Dönmez’in yönettiği filmin daha sonra İstanbul çekimlerine devam edilecek.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Bürsin’in haziran sonunda sete çıkması planlanan Onur Ünlü’nün yöneteceği "Son Of A Rich" adlı filmle imza aşamasında olduğu öğrenildi.

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Kunay Film imzalı proje, Rus komedi filmi "Holop"un yerli uyarlaması olarak çekilecek.

Vitrin


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Kerem Bürsin
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