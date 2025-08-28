SPOR

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu! Serdar Ali Çelikler: "Şımarıklık yüzünden... Bu senaryoyu Aziz Yıldırım yazamaz"

Şampiyonlar Ligi hayali Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle sona eren Fenerbahçe için Serdar Ali Çelikler, “Bu tam Ali Koç Fenerbahçe’si” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe'nin başına gelenlerin senaryosunu Aziz Yıldırım'ın bile yazamayacağını savunan Çelikler "Senin bu şımarıklık yüzünden teklifini düşürerek almadığın futbolcunun golüyle eleniyorsun." diye konuştu. Çelikler'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Devrim Karadağ
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak veda etti. Şampiyonlar Ligi hasreti 18 yıla çıkan sarı-lacivertlilerin yediği golün Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmesi ise gündem yarattı. Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen milli futbolcunun attığı gol sonrası sevinmemesi ve maç sonu galibiyet pozuna girmemesi "Bu transfer bitti" yorumlarına neden olurken; futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için çok sert açıklamalar geldi.

"KEREM'İN GOLÜYLE ELENMEK TAM ALİ KOÇ FENERBAHÇE'Sİ"

YouTube'daki Neo Spor'da Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesini yorumlayan Çelikler, atılan golün Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmesine dikkat çekerek "Kerem'in golüyle elenmek tam Ali Koç Fenerbahçe'si, tam" diye konuştu.

"SEN O SIRADA ŞIMARIP, TEKLİFİNİ DÜŞÜRÜNCE..."

Sarı-lacivertlilere olası transferi yılan hikayesine dönen milli futbolcu Aktürkoğlu'nun attığı golle Fenerbahçe'yi elemesinin yazılabilecek en kötü senaryo olduğunu ve bunun da gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Çelikler, şunları söyledi:

"Düşünsene bir futbolcu var. Bir takımda oynuyor. O takımdan o futbolcuyu alacaksın. Kulüpte diyor ki bir eşleşmeye bakalım. Tesadüf bu ya o kulüple eşleşiyorsun. Kulüp diyor ki ben sana bu turda satmayacağım.

Sen de diyorsun ki şimdi ben alayım. Gerekirse oynatmayayım. Onlar da tamam diyorlar ama sen o sırada şımarıp, teklifini 5 milyon euro düşüğe çekince adam da hayvan terli diyor.

Futbolcuyu iki maçta da ilk 11 oynatıyor.

"SENARYOYU AZİZ YILDIRIM YAZSA..."

Senin bu şımarıklık yüzünden almadığın futbolcunun golüyle eleniyorsun. Aziz Yıldırım yazsa bu senaryoyu 'Benim yazdığım çok belli oldu. Arada bir şey olsun' der."

