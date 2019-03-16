Keremcem ekranlara dönüyor!

En son, Aşk ve Mavi dizisinde reytinglerde yarattığı büyük başarı ile çok konuşulan ünlü oyuncu Keremcem, atv’nin yeni iddialı dizisi Ali ve Sevda ile el sıkıştı. Keremcem, başrolünde yer alacağı dizide; ‘Ali’ karakterini canlandıracak.

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz gün katıldığı bir sinema filmi galasında duygularını; “Çok heyecanlıyız. Dizimiz, hikâyesi ve canlandıracağım karakter bakımından sıra dışı bir yere sahip. Hepimiz için hayırlısı olsun.” ifadeleri ile dile getirdi. Merakla beklenen dizinin yönetmenliğini ise Ufuk Hakan Eren ile Kartal Çidamlı’nın yapacağı öğrenildi.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Engin Hepileri’nin yanı sıra; Ali Burak Ceylan, Sebahat Kumaş gibi ünlü isimlerin de yer alacağı, çekimlerinin ise Mart ayının son haftası başlayacağı konuşuluyor. Büyük bir titiz ile yürütülen hazırlık çalışmalarının ise gizli tutulduğu iddia edildi. Dizide, Keremcem’in aşık olacağı ‘Sevda’ karakterini ise kimin canlandıracağı, henüz netlik kazanmadı. Nisan 2019’da yayın hayatına başlayacağı konuşulan dizinin hikâyesi ise şimdiden büyük merak uyandırdı.

