Kerim Tekin'in vefatıyla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan şok gerçek

27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kerim Tekin, genç yaşta büyük başarılara imza atmış 90'lı yıllara damgasını vuran iki albüm çıkarmıştı.

Vefatının üstünden 23 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Kerim Tekin hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

O GERÇEĞİ AÇIKLADI

2.Sayfa'ya katılan şarkıcı Tayfun Duygulu, yakın dostu Kerim Tekin ile ilgili o gerçeği yıllar sonra açıkladı.

Tayfun Duygulu, sözü ve bestesi kendisine ait, Kerim Tekin'in okuduğu 'Kar Beyaz' adlı şarkının hikayesini anlatırken şaşırtan bir gerçeği de açıkladı.

"TRAFİK KAZASINDA ÖLECEĞİM"

Duygulu, "Kerim Tekin bize hep 'Ben trafik kazasında öleceğim, albüm belki çok satar' derdi.



"NİYE BÖYLE BİR PARÇA YAPTIN?"

Vefatı sonrası Kerim'in annesi bana, 'Oğluma niye böyle bir parça yaptın?' dedi.

1997'de bu şarkıyı seslendiren Kerim Tekin, 27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.



