Kerimcan Durmaz daha fazla dayamadı

Paylaştığı videolarda küfür kullandığı ve kötü örnek olduğu iddialarına karışın, diğer fenomen ve youtuberlar gibi paylaşımlarına dikkat eden Kerimcan Durmaz, bundan sonrası için umrunda olmadığını söyledi.

Kerimcan paylaşım yapmak istediğinde sürekli tedirgin olduğunu ve bu durumdan soğuduğu söylerken artık böyle yapmayacağını söyledi.

'Kendimi iyi hissetmem lazım' diyen Kerimcan yine de paylaşımlara aslında dikkat edeceğine dair imalı sözler de söyledi.

Sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic'e "çocuklara kötü örnek oluyorlar" gerekçesiyle Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından dava açılmıştı.



