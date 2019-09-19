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Kerimcan Durmaz'dan 'ABD'ye yerleşti' iddiasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Sosyal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, hakkında çıkan "Türkiye'yi terk etti ve ABD'ye yerleşti" iddiasını yalanladı.

Kerimcan Durmaz'dan 'ABD'ye yerleşti' iddiasına yanıt

Kerimcan Durmaz'ın Acarkent'teki evini boşalttığı ve ABD'ye taşınma kararı aldığı iddia edilmişti.

Durmaz ise bu haberi Instagram'dan paylaştığı hikayede yalanladı. Sosyal medya fenomeni, paylaştığı videolarda "Kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor aslı olmayan haberlerden. Ben sadece ufak bir tatil ve eğitim için buraya geldim ama çok başka şeyler konuşuluyor. İtibar etmeyiniz" dedi.

Kerimcan Durmaz'ın, sosyal medya hesabında cinsel organına ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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kerimcan durmaz Amerika

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