Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a büyük jest

Evine gelen haciz memurları tarafından eşyalarına el konulan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde hepsini geri almıştı. Ünlü şarkıcı, hasar gören bazı eşyalarını sosyal medyada paylaşınca komşusu ve yakın dostu Kerimcan Durmaz duruma el attı.

Hasar gören tüm eşyaların yenisini satın alıp ünlü şarkıcının evine gönderen Durmaz, bu davranışıyla Akalın’ı duygulandırdı.

Gözyaşlarına hakim olamayan sanatçıyı, şu sıralar yanında kalan annesi Şenay Akalın sakinleştirdi. Şenay Akalın, bir süre kızının ve torunu Hira’nın yanında kalacakmış. (Posta)

