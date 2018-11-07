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Kerimcan Durmaz'dan o yoruma sert tepki! 'O pis kalbinizle...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 00:12 | Son Güncelleme

Ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yardım yaptığı engelli bir hayranı için kötü yorumda bulunan takipçisine ateş püskürdü.

Kerimcan Durmaz'dan o yoruma sert tepki! 'O pis kalbinizle...'

Kerimcan Durmaz, kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen bir takipçisine yardımda bulundu.

'HEMEN HALLEDİYORUM'

Durmaz, takipçisine 'DM'den numaranı yaz. Hemen hallediyorum.' dedi. Ancak bir takipçisinin 'Hemen yardım etmiş Kerimcan'ımız. Ben yemedim' demesi üzerine Kerimcan Durmaz adeta ateş püskürdü.

'AŞAĞILIK VE KÖTÜ KALPLİSİNİZ'
Durmaz, 'Siz ne kadar aşağılık ve kötü kalpli insanlarsınız. İhtiyaç sahibi ile görüntülü konuştum. Buna bile kulp buluyorsunuz. Allah hepinizin kalbine göre versin. Ömrünüzün sonuna kadar o pis kalbinizle sürünmeyi hak ediyorsunuz' dedi.

kerimcan

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