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Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 10:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay New York metrosunda kalça dansı yapan Kerimcan Durmaz, bu sefer de Los Angeles'ın ünlü bir caddesinde tanımadığı kadınla birlikte aynı dansı gerçekleştirdi.

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüsünden dolayı tepkilerin odağında olan ve sonrasında yurt dışına taşınan Kerimcan Durmaz, tanımadığı bir kadınla kalça dansı yaptı. Arkadaşıyla Los Angeles’a giden Kerimcan, bu anları da YouTube kanalından yayınladı.

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Açtığı kanal üzerinden günlük yaşantısını paylaşan DJ Kerimcan Durmaz, dün yayınladığı videosunda Los Angeles macerasını paylaştı. Los Angeles’ın ünlü caddelerinde tur atan ve sonrasında bir mekana giren Durmaz, dans eden bir kadının kalçasına para sıkıştırdı.

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SOKAKTA KALÇA DANSI YAPTI

Los Angeles caddelerinde herkesle sohbet eden Kerimcan Durmaz, bir ara tanımadığı kadınlarla kalça dansı yaptı. Durmaz, bu danslarını da son videosuyla takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz’ın ‘Müstehcenlik’ suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz new york los angeles

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