Kerimcan Durmaz'ın 10 year challenge paylaşımı olay oldu

Sosyal medya kullanıcılarının 10 yıl önceki fotoğrafları ile güncel fotoğraflarını paylaştıkları #10YearChallenge akımı tüm hızıyla sürüyor.

Akıma katılan Kerimcan Durmaz'ın fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz da #10YearChallenge akımına katıldı. Her paylaştığı olay olan Kerimcan Durmaz'ın akıma dahil olduğu fotoğraf ise birçok yorum aldı.

Ünlü DJ'in paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri ikiye bölündü.

Durmaz'ın fotoğrafını gören hayranlarının bazılar "Hiç değişmemişsin" derken bazıları "Evrim geçirmişsin" yorumunu yaptı.

