MAGAZİN

Kerimcan Durmaz otellerden sıkılınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Sosyal medyada çektiği videolarla üne kavuşan DJ Kerimcan Durmaz, Bodrum'dan ev kiraladı. Kerimcan Durmaz otellerden sıkılmış

Kerimcan Durmaz otellerden sıkılınca...

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yaptığı paylaşımlarla zaman zaman olay oluyor. Durmaz kazandığı paraları alışverişe ve tatillere harcıyor. Geçen sene Beykoz'da bir villaya taşınan ve evinin dekorasyonu için anlaştığı mimarlık ofisine 200 bin lira ödeyen Kerimcan Durmaz Bodrum'dan ev kiraladığını açıkladı.

Kerimcan Durmaz söz konusu açıklamayı konuk olduğu bir Youtube hesabında yaptı.

Durmaz, Bodrum'dan ev tutmasıyla ilgili olarak "otellerden o kadar şiştim ki" açıklamasında bulundu. (Posta)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle insanları neden nasıl niçin öne çıkartıyorlar bilmiyorum.topluma faydalı olan icat yapan hastalıklara çare bulan insanları tanıtmazlar kıymet vermezler.hiç bir işe yaramayan insanların her yerde reklamını yaparlar.
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