Kerimcan Durmaz otellerden sıkılınca...

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yaptığı paylaşımlarla zaman zaman olay oluyor. Durmaz kazandığı paraları alışverişe ve tatillere harcıyor. Geçen sene Beykoz'da bir villaya taşınan ve evinin dekorasyonu için anlaştığı mimarlık ofisine 200 bin lira ödeyen Kerimcan Durmaz Bodrum'dan ev kiraladığını açıkladı.

Kerimcan Durmaz söz konusu açıklamayı konuk olduğu bir Youtube hesabında yaptı.

Durmaz, Bodrum'dan ev tutmasıyla ilgili olarak "otellerden o kadar şiştim ki" açıklamasında bulundu. (Posta)

