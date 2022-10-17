Kerimcan Durmaz yeni şarkısının kapağı için poz verdi! Göğüs detayı...

Hadise'nin eski eşi ile öpüştüğüne dair iddialardan sonra gündeme gelen Kerimcan Durmaz bu konuya dair açıklama yapmıştı. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kerimcan "Yok artık canım. Mehmet benim çok yakın arkadaşım, Hadise de keza öyle" demişti.

Kerimcan Durmaz son dönemde kendini işine veren isimlerden biri. Şarkı çalışması yapan Durmaz yeni şarkısı için iddialı bir poz verdi.

AKILLARA GÜLŞEN GELDİ

Kıyafetinin göğüs kısmında el detayı olan Kerimcan'ı görenler "Bir de göğüslerin olsa neler yapacaksın?", "Gülşen kadar cesursun", "Yakıyorsun" yorumları yaptı.



