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Kerimcan Durmaz yeni şarkısının kapağı için poz verdi! Göğüs detayı...

17.10.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin boşandığı Mehmet Dinçerler ile görüntüleri ortaya çıkınca adından söz ettiren Kerimcan Durmaz yeni şarkısı için uzun süredir çalışıyordu. Şarkısı için poz veren Kerimcan'ın pozu sosyal medyayı salladı. Kerimcan'ı görenler "Gülşen kadar cesur" yorumları yaptı.

Kerimcan Durmaz yeni şarkısının kapağı için poz verdi! Göğüs detayı...

Hadise'nin eski eşi ile öpüştüğüne dair iddialardan sonra gündeme gelen Kerimcan Durmaz bu konuya dair açıklama yapmıştı. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kerimcan "Yok artık canım. Mehmet benim çok yakın arkadaşım, Hadise de keza öyle" demişti.

Kerimcan Durmaz son dönemde kendini işine veren isimlerden biri. Şarkı çalışması yapan Durmaz yeni şarkısı için iddialı bir poz verdi.

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AKILLARA GÜLŞEN GELDİ

Kıyafetinin göğüs kısmında el detayı olan Kerimcan'ı görenler "Bir de göğüslerin olsa neler yapacaksın?", "Gülşen kadar cesursun", "Yakıyorsun" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz Hadise
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