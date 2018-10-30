Kerimcan Kamal'dan Doğa Rutkay'a romantik mesaj

Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti.

Doğa Rutkay, bugün 40 yaşına bastı. Kerimcan Kamal, eşinin doğum gününü Instagram’da paylaştığı duygusal mesajla kutladı.

İşte o mesaj:

“Son beş yılda bir sürü imkansızı birlikte başardık.

Hayat tek başına başa çıkılamayacak kadar zor bir sınav

O yüzden insanlar insanlara muhtaç.

O yüzden sevmek insanın tek silahı.

Sevmezsen olmuyor.

Sevmezsen bunlar olmuyor işte.

İki gezegen.

İki inanılmaz dünya.

İki can.

Iki bilmece.

İki kere umut hayata.

İki halat, iki zincir, uçlarında iki çıpa yaşama.

Bir olsaydı da mucizeydi ama iki.

Biri bile ne zor işti ama iki.

Ruti'yle Piri'nin annesisin artık Doğa.

Cennet iki kere ayağının altında.

Artık en zengin sensin.

Sayende ben de.

Doğum günün kutlu olsun.

İki kere,

Beş kere, on kere.

Milyon kere iyi ki doğmuşsun Doğa.

Ve iyi ki doğurmuşsun.

Hem de iki kere.

Seni seviyoruz Doğa Anne.

Artık bir ben değil üçümüz de”

