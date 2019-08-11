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Kesime götürülürken sahile kaçmıştı! Ünlü sanatçı devreye girdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.08.2019 19:30 | Son Güncelleme

Antalya'da, kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahilde restoran ve kafelerin önünden geçip, yaklaşık 5 kilometre koştuktan sonra kayboldu. Sanatçı Haluk Levent, Antalya’da kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayla ilgili sosyal medya hesabından, ’Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand’ın yanına alalım’ notuyla paylaşımda bulundu.

Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp, Sahil Antalya Yaşam Parkı'na girdi. Boğa, yürüyüş yolunda kilometrelerce koşarken, denize girmek için sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler hayvanı görünce şaşırdı. Restoran ve kafe çalışanlarının da sahibine yardım etmek için yakalamaya çalıştığı boğa, kaçıp, sahilden uzaklaştı. Liman Mahallesi'ne kadar yakalamaya çalışanlardan kaçan boğa bir süre sonra gözden kayboldu.

HALUK LEVENT’TEN KAÇAN KURBANLIK PAYLAŞIMI

Sanatçı Haluk Levent, Antalya’da kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayla ilgili sosyal medya hesabından, ’Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand’ın yanına alalım’ notuyla paylaşımda bulundu.

Haluk Levent geçen yıl Rize’nin İyidere ilçesinde Kurban Bayramı’nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğayı satın almıştı. ’Ferdinand’ adını verilen boğa, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’na yerleştirilmişti. Diğer yandan en son Konyaaltı sahilinde görülen kayıp boğanın arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Boğanın kaçtığı anlar ise bir çevre sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Boynundaki iple deniz kenarındaki yürüyüş yolunda koşan boğa yaklaşık 5 kilometre sahil bandında başı boş dolaştı. Restoran çalışanı Sefa Toros, temizlik yaparken bir anda üzerine gelen boğayı görünce masaların arkasına girerek korunmaya çalıştığını söyledi. Kurbanlık üzerine gelince korktuğunu belirten Toros, "İlk defa sahilde kaçan boğa gördüm. Kaçarak sahil boyunca gitti. Yakalamaya çalışan iki kişi vardı. Sanırım biri sahibi ancak kimse yakalayamadı. Boğa bir kişiye tekme atıp kaçmaya devam etti" dedi. (DHA)

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