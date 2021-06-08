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‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Gölcük Gölü, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

08.06.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Gölcük Gölü’nün yapılan çalışmalardan sonra cazibe merkezi olması bekleniyor. 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Gölcük Gölü ziyaretçilerini ağırlamak için adeta gün sayıyor.

‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Gölcük Gölü, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü ve çevresi, doğal güzellikleriyle cezbediyor. Bozdağ'ın zirvesinde yaklaşık 75 hektar büyüklüğündeki Gölcük Gölü'nden adını alan Gölcük Yaylası, yaz aylarında sıcaktan bunalanlara serinlemek için iyi bir seçenek sunuyor.

Çevresi çam ormanlarıyla kaplı yaylanın tam ortasında yer alan göl, Trabzon Uzungöl'e benzerliğiyle dikkat çekerken, fotoğrafçılardan da yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 1100 rakımda tektonik hareketlerle oluşan Gölcük Gölü'nün çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü ziyaretçilere sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor.

TARİHE TANIKLIK EDİYOR

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Piknik ve kamp yapmak için de uygun olan Gölcük, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi'ye 20, Salihli yönünde de Lidya Krallığı'nın merkezi Sart'a 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bölge, aynı zamanda Karamanoğulları Beyliği döneminde at yetiştiriciliğinin merkezi olarak da biliniyor.

“TURİZMDE YENİ ATILIMLARA İHTİYACI VAR”

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Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, bölgenin hak ettiği değere ulaşması için özellikle turizmde yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu anlamda Gölcük Gölü ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Aynalı, "Koruma kararının ardından gölün temizliğinin yapılmasını bekliyoruz. Burada turistik amaçlı daha güzel şeyler yapılabilir. Ayrıca turist çekme amaçlı kamp alanları çalışmaları falan yapılabilir. Buranın turistik açıdan biraz daha güzel yerlere gelmesi için koruma kararı inşallah iyi olacaktır. Bu anlamda herkesi saklı cennet Gökcük'e bekliyoruz." dedi.

Gölün kenarında restoran işleten Olgun Işlak ise Gölcük'ün çevre il ve ilçelerde yaşayan insanların yaz mevsiminde serinlemek için ziyaret ettiği yerlerin başında geldiğini söyledi.

Bölgenin alınan karar sonrası yürütülecek çalışmalarla daha çok kişiyi ağırlamasını beklediklerini vurgulayan Işlak, "Gölcük gerçekten Allah'ın bize verdiği bir lütuf diye düşünüyorum. Bizim buranın güzel bir sözü vardır büyüklerimizden gelen 'kışın ekmeksiz yazın ceketsiz gelmeyeceksin.' Büyük bir doğal klima gibi, sürekli esiyor. Turizm açısından gerçekten ele alınması gereken bir yer. Yeşilin bütün tonlarını barındıran bir doğamız var. Dağlarımız çamla çevrili. Verimli arazilere sahibiz. Yayla olduğu için yılda bir kere bile hasat alınsa o bize yetiyor." dedi.

“TURİZMCİLER OLARAK ÇOK MEMNUN OLDUK”

Kırsal Turizm Derneği Birgi Temsilcisi Yaşar Günaydın da yakın konumdaki Bozdağ, Gölcük ve Birgi'nin doğa, kültür ve tarih destinasyonu oluşturduğunu ifade etti.

Gölcük Gölü ve çevresinin 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesinin turizmin geleceği açısından önemli olduğunu aktaran Günaydın, “Buralarda turizm hızla gelişmekte. Yaratacağımız turizm geleceğinde böyle bir karar gerçekten çok olumlu. Turizmciler olarak biz çok memnun olduk. Hem kültürel hem tarihsel hem de doğal bir turizm destinasyonunda öncelikli alınması gereken kararlardan biriydi diye düşünüyorum. Bu sayede gelecek korunmuş olacak. Hem gelecek hem sürdürülebilirlik adına muhteşem bir karar” diye konuştu.

(AA)

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