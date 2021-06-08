‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Gölcük Gölü, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

Piknik ve kamp yapmak için de uygun olan Gölcük, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi'ye 20, Salihli yönünde de Lidya Krallığı'nın merkezi Sart'a 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü ve çevresi, doğal güzellikleriyle cezbediyor. Bozdağ'ın zirvesinde yaklaşık 75 hektar büyüklüğündeki Gölcük Gölü'nden adını alan Gölcük Yaylası, yaz aylarında sıcaktan bunalanlara serinlemek için iyi bir seçenek sunuyor.

“TURİZMDE YENİ ATILIMLARA İHTİYACI VAR”

Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, bölgenin hak ettiği değere ulaşması için özellikle turizmde yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu anlamda Gölcük Gölü ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Aynalı, "Koruma kararının ardından gölün temizliğinin yapılmasını bekliyoruz. Burada turistik amaçlı daha güzel şeyler yapılabilir. Ayrıca turist çekme amaçlı kamp alanları çalışmaları falan yapılabilir. Buranın turistik açıdan biraz daha güzel yerlere gelmesi için koruma kararı inşallah iyi olacaktır. Bu anlamda herkesi saklı cennet Gökcük'e bekliyoruz." dedi.

Gölün kenarında restoran işleten Olgun Işlak ise Gölcük'ün çevre il ve ilçelerde yaşayan insanların yaz mevsiminde serinlemek için ziyaret ettiği yerlerin başında geldiğini söyledi.

Bölgenin alınan karar sonrası yürütülecek çalışmalarla daha çok kişiyi ağırlamasını beklediklerini vurgulayan Işlak, "Gölcük gerçekten Allah'ın bize verdiği bir lütuf diye düşünüyorum. Bizim buranın güzel bir sözü vardır büyüklerimizden gelen 'kışın ekmeksiz yazın ceketsiz gelmeyeceksin.' Büyük bir doğal klima gibi, sürekli esiyor. Turizm açısından gerçekten ele alınması gereken bir yer. Yeşilin bütün tonlarını barındıran bir doğamız var. Dağlarımız çamla çevrili. Verimli arazilere sahibiz. Yayla olduğu için yılda bir kere bile hasat alınsa o bize yetiyor." dedi.