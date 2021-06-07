Pandemi tatil alışkanlıklarını komple değiştirdi! Artık yeni trend ‘İyi yaşam otelleri’ oldu

2020’nin başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin hayatına mal olan pandemi, sağlığa gösterilen özeni artırdı. Yaz aylarında tatil planlarının odağında da sağlıklı yaşam yer alıyor. İyi yaşam otelleri olarak adlandırılan tesislere ilgi de her geçen gün artıyor. Kate Moss, Naomi Campbell, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Hande Doğandemir, Pınar Deniz gibi Türkiye’den ve dünyadan ünlü isimlerin yanı sıra, Avrupa’dan siyaset, moda ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de bedensel ve zihinsel olarak arınma, yenilenme ve gençleşme adresi olarak öne çıkıyor.

DİNLENME VE YENİLENME FIRSATI

Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vermek isteyen, gündelik hayatlarında sağlık arayışına yanıt bulamayan ya da stresli geçen bu dönemde dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyaç duyan herkesin sağlıklı yaşamı odak noktasına aldığını söyleyen Gonca Yarımer, “Misafirlerimiz programlarını SPA, yoga, meditasyon, nefes terapisi, masaj ve fitness aktiviteleriyle zenginleştirerek stres yönetiminden uyku problemine pek çok konuda uzman desteğiyle bedensel ve zihinsel potansiyellerine ulaşıyor. Aynı zamanda doktorlar, diyetisyenler ve alanında uzman wellness program koordinatörleri tarafından hazırlanan programlarla, obezite, hipertansiyon, kolesterol, diyabet, sindirim problemleri gibi kronik rahatsızlıkların doğal yollarla önüne geçilerek vücudun iyileştirici potansiyeli açığa çıkarılıyor. Program boyunca elde edilen kazanımla gündelik hayatta ihtiyaç duyulan motivasyon sağlanıyor” dedi.