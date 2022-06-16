Kesinlikle deneyin! Bayatlamayan pofuduk poğaça tarifi

Poğaça yapımının kolay olması ve çok lezzetli olması nedeniyle oldukça sık yapılıyor. Poğaça içini zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan poğaça tarifini kolayca yapabilirsiniz. Bu tarifi tadanlar bir poğaça daha yemek isteyecekler. Poğaçaların bayatlamaması ve puf puf olması bu tarifi denemek için en büyük etken. Tarifte uygulanan 3-2-1 metodunu mutlaka denemelisiniz.

BAYATLAMAYAN POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

İç malzemesi için:

150 gram beyaz peynir

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam

Yapılışı

Bir yoğurma kabına; yağ, yoğurt ve yumurta beyazını alıp güzelce karıştırın.

Ardından kabartma tozları, tuz, şeker ve sirkeyi de ilave edip, tekrar karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hafifçe ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz.

Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz küçük olacak parçalar kopartın. Elinizle yuvarlayın ve avucunuzla bastırıp yassılaştırın.

Yassılaştırdığınız hamur parçasının ortasına bir çatalla ezdiğiniz beyaz peynirden biraz koyun.

Kenarlarını birleştirip kapatın ve tekrar yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin.

Tüm hamuru bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Üstlerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve susam serpin. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 15 dakika pişirin.

Tepsiyi fırından aldıktan sonra ılıklaşmasını bekleyin ve ardından servis edin.

AFİYET OLSUN!



