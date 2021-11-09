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Keşiş Dağları’nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi 39 yıldır sergileniyor! Görenleri duygulandırıyor

09.11.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 3 bin askerin çalışmasıyla yapılan dev Atatürk portresi, 39 yıldır Keşiş Dağları'nda sergileniyor.

Keşiş Dağları’nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi 39 yıldır sergileniyor! Görenleri duygulandırıyor

Erzincan'da 1982'de vatani görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, 3 bin silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisindeki 7 bin 500 metrekare alana, 600 ton taş ve 210 ton harç ile 200 ton boya kullanarak 1.76 metre boyunda Atatürk portresi yaptı.

Keşiş Dağları'nda 39 yıldır sergilenen portre, zaman zaman bakım ve onarım çalışmalarından da geçiriliyor. Ressam Aydemir, yaptığı açıklamada, portreyi doğadaki malzemeleri kullanılarak 30 günde tamamladıklarını söyledi.

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Gönüllü çalışanlarla, zor koşullarda portreyi tamamladıklarını ifade eden Aydemir, “Malzeme temini ve her gün zor koşullarda gönüllü çalışanların motivasyonunu sağlamak ise ayrı bir beceri ve özveri gerektirdi. Sıkıntılar sadece bununla kalmadı. Portrenin inşası sırasında soğuyan hava koşulları, dağın tepesinde çadırda kalan ekibi ve bizleri hayli zorladı. Üstelik gece karanlığında çadır şantiyesini basan ayılar ve kurtlar ekibimize büyük bir tehlike oluşturmuş. Netice de her türlü zorluğun üzerinden gelinmiş ve ressam söz verdiğimiz gibi portreyi 30 günde tamamladık” dedi.

TAMAMEN KAYBOLMAMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

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Aydemir, portrenin boyasının aradan geçen sürede yağmur ve kar suları nedeniyle solması üzerine tamamen kaybolmaması adına 2017 yılında 14 kişilik ekiple 15 günde portrenin geçici olarak yenilendiğini anlattı.

Kalıcı olması için portrenin çelik betonarmeye alınması gerektiğini belirten Aydemir, "Bu portre bilindiği üzere halen dünyadaki en büyük portre olma özelliğinin yanı sıra Amerika'da bulunan Smithsonian Müzesi'nin seçtiği dünyanın 100 ekstrem sanat eserlerinden birisidir." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Mustafa Kemal Atatürk
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