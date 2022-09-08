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Keşiş deyip güvendi! Başına gelenler akıllara durgunluk verdi

08.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Genç bir adam, ikinci el arabasını satışa sundu. Arabayı almak isteyen bir keşişle pazarlığa tutuştular ve ortak bir fiyatta anlaştılar. Daha sonra satış için sözleştileri yerde buluştular ancak işler planladıkları gibi gitmedi.

Keşiş deyip güvendi! Başına gelenler akıllara durgunluk verdi

29 yaşındaki Sornram Ounta, bir süredir kullandığı aracını internet üzerinde satışa sundu. Adının Luang Phi Mu olduğunu söyleyen bir keşiş, arabayı satın almak amacıyla kendisiyle temasa geçti. Konuşmaya başlayan ikili, araç için 20.000 baht değerinde anlaştılar ve ardından işlemin gerçekleşmesinin planlandığı Tayland'ın Nakhon Sawan Eyaletindeki Tak Fa Otobüs Terminali Merkezinde buluşmak üzere sözleştiler.

ARABAYI ONA BIRAKTI

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Ancak vardıklarında "keşiş", arabayı satın almak için gerekli parayı alacağı Saraburi Eyaletinin Mueang Bölgesi'ndeki bir tapınağa gitmelerini istedi. Ancak Nakhon Sawan Eyaleti'nin Muang Bölgesi'ndeki evine geri dönmek isteyen Sornram, bunun yerine Luang'ın bir deneme sürüşü yapmasını ve ertesi gün için ödeme yapmak üzere ayarlama yapmadan önce gece boyunca orada tutmasını önerdi.

''ONA GÜVENDİM''

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Sornram din adamına güvenebileceğine inanıyordu, ancak ertesi gün Luang ile temas kuramadı ve arabanın çalındığını Saraburi Şehri Polis Karakolundaki memurlara bildirmek zorunda kaldı. Luang'ın arabayı satın almadan almasına neden izin verdiği sorulduğunda, Sornram, "Ona güvendim çünkü onun bir keşiş olduğunu sanıyordum.'' diye açıkladı.

TANIMIYORLARDI

Söz konusu tapınaktan keşişlere kendisini Luang Phi olarak tanıtan adamın hakkında soru sorulduğunda, hepsi de onu tanımadıklarını ancak iki gün boyunca etrafta görüldüğünü söylediler. Sornram ise, insanların arabayı bulmasına yardım etmeleri için Facebook'ta da bir çağrıda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Tayland
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