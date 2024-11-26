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Kestane kebap tarifi: Kestane kebap nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 21:58
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Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri de kestane kebap adı ile bilinen atıştırmalıktır. Kebaplığı lezzetinin eşsizliğinden, kaynağı Bursa’dan gelen kestaneleri eski zaman usulü sobada yapma imkanı olmayanlar için fırında kestane kebap tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Kestane kebap tarifi: Kestane kebap nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Adet 450kal

Kestane kebap tarif için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Yarım kilo kestane ile 3-4 kişi için hazırlayabileceğiniz bu tarifi isterseniz kestane miktarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • Yarım kilo kestane

TARİF

  • Kestaneleri yıkayın.
  • Üzerine kadar su dolu bir kapta yarım saat bekletin.
  • Yumuşayan kestaneleri çıkartıp kurulayın ve çizin.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Sıcak fırında 180 derecede yarım saat kadar pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
kestane tarif
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