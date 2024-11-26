Kestane kebap tarifi: Kestane kebap nasıl yapılır?

Kestane kebap tarif için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Yarım kilo kestane ile 3-4 kişi için hazırlayabileceğiniz bu tarifi isterseniz kestane miktarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Yarım kilo kestane