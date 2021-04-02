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Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
02.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bol vitaminli ıspanak, bağışıklık sistemini güçlendiren mantar ve büyük oranda D vitamini kaynağı olan karidesin buluştuğu bu yemek, size sağlıklı bir öğün sunuyor. Kestane mantarlı acılı karidesi videolu anlatımla izleyip kolaylıkla yapabilirsiniz.

İçindeki mantar, sarımsak ve ıspanakla sağlık deposu olan matarlı karides yemeği öğünlerinizin vazgeçilemezi olmaya aday. İşte hem videolu hem de yazılı olarak anlattığımız karidesin adım adım yapılış aşamaları.

KESTANE MANTARLI ACILI KARİDES MALZEMELERİ

  • 170 gram bebek ıspanak
  • 6 adet karides
  • 100 gram mantar
  • 50 gram soya filizi
  • 2 adet yeşil limon
  • Pirinç çubuğu
  • Sarımsak
  • Susam
  • Karabiber
  • Acılı zeytinyağı

KESTANE MANTARLI ACILI KARİDES NASIL YAPILIR?

  • İlk başta hakiki zeytinyağıyla birlikte karidesler sotelenir.
  • Karidesler sotelenmeye bırakılırken, kestane mantarları doğranır. Ardından tavaya atılır, karideslerle birlikte sotelenir.
  • Hafif kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi gerekmektedir. Üzerine acı zeytinyağı atılır.
  • Sarımsaklar aroma vermesi amacıyla küçük küçük doğranır ve ocaktaki yemeğe atılır.
  • En son olarak üzerine ıspanak konur. Ispanakların en son konulmasının sebebi, içerisindeki vitaminleri öldürmemektir. En son olarak baharatlar katılır.

KESTANE MANTARLI ACILI KARİDES NASIL SERVİS EDİLİR?

Kestane mantarlı acılı karidesin servisinde pirinç çubukları kullanabilirsiniz. Pirinç çubuklarını öncelikle yağda kızartmak gerekir.

Kestane mantarlı acılı karides yemeğinin karideslerini öncelikle ayırmak gerekir. Diğer malzemeler tabağa konur. Taze karidesler etrafına dizilir.Üzerine kızartılan pirinç çubukları konur ve bir miktar susam atılır. Taze karabiber serpilir, bir dilim yeşil limonla da tabak süslenir. Kestane mantarlı acılı karides yemeği servise hazırdır.

KESTANE MANTARLI ACILI KARİDES YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kestane mantarlı acılı karides yapmanın püf noktaları için bütün kullanılacak malzemelerin tazeliği önemlidir. Kullanılacak ıspanakların taze ve günlük olması gerekmektedir. Karidesin taze ve donmamış olması gerekir.

Kestane mantarı, kestane ağaçlarının kütüklerinden elde edilmektedir. Soya filizinin taze olması gerekir. Tuz olarak kaya tuzu kullanılmalıdır. Acılı yağ için de hafif olduğu için bol zeytinyağı kullanmaktayız.

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