Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

İçindeki mantar, sarımsak ve ıspanakla sağlık deposu olan matarlı karides yemeği öğünlerinizin vazgeçilemezi olmaya aday. İşte hem videolu hem de yazılı olarak anlattığımız karidesin adım adım yapılış aşamaları.
Kestane mantarlı acılı karidesin servisinde pirinç çubukları kullanabilirsiniz. Pirinç çubuklarını öncelikle yağda kızartmak gerekir.
Kestane mantarlı acılı karides yemeğinin karideslerini öncelikle ayırmak gerekir. Diğer malzemeler tabağa konur. Taze karidesler etrafına dizilir.Üzerine kızartılan pirinç çubukları konur ve bir miktar susam atılır. Taze karabiber serpilir, bir dilim yeşil limonla da tabak süslenir. Kestane mantarlı acılı karides yemeği servise hazırdır.
Kestane mantarlı acılı karides yapmanın püf noktaları için bütün kullanılacak malzemelerin tazeliği önemlidir. Kullanılacak ıspanakların taze ve günlük olması gerekmektedir. Karidesin taze ve donmamış olması gerekir.
Kestane mantarı, kestane ağaçlarının kütüklerinden elde edilmektedir. Soya filizinin taze olması gerekir. Tuz olarak kaya tuzu kullanılmalıdır. Acılı yağ için de hafif olduğu için bol zeytinyağı kullanmaktayız.
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