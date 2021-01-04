Keten tohumu nasıl kullanılır, nasıl yenir? Nasıl öğütülür ve tüketilir?

Son yıllarda adını sık duymaya başlasak da aslında keten, Mısır ve Asya’da eski çağlardan beri yetiştirilip kullanılan bir bitkidir. Besin değerleri bakımından oldukça zengin olan keten tohumu, sağladığı faydalar nedeniyle beslenme uzmanları tarafından sıklıkla tavsiye edilir. Diyet listelerinde de kendine sıkça yer bulan keten tohumu, çok önemli fonksiyonel bir gıdadır. Keten tohumu, sahip olduğu yüksek besin değerlerinden dolayı antik çağdaki bir sağlık yöntemi olan Ayurvedik tıpta da yer alır. Peki, yüksek oranda antioksidan, lif ve sağlıklı yağlar içeren keten tohumu nasıl yenir, keten tohumu nasıl tüketilir, keten tohumu ne için kullanılır? Keten tohumu ile ilgili merak edilenler ve bilinmesi gereken tüm detaylar içeriğimizin devamında… Keten Tohumu Nedir? Keten bitkisinden elde edilen keten tohumu doğada bulunan en zengin Omega-3 kaynaklarından birisidir. Modern tıp keten tohumunun sağlıklı özelliklerini yeni yeni keşfetse de aslında keten tohumu binlerce yıldır sağlıklı yapısı nedeniyle çeşitli formlarda kullanılan bir bitkidir. Keten tohumu bütün olarak tüketilebilmesine rağmen bütün formdaki keten tohumu sindirilmeden vücuttan geçer.

Bu nedenle de vücut keten tohumunun sahip olduğu süper özellikli besinsel faydalardan yararlanamaz. Keten tohumu öğütülerek tüketildiğinde biyolojik açıdan büyük bir fayda sağlayarak vücudun ihtiyacı olan protein, Omega-3, vitamin ve minerallerin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olur. Keten Tohumu Nasıl Öğütülür? Keten tohumu tane şeklinde, öğütülmüş veya yağ olarak tüketilebilir. Tane halindeki keten tohumlarını tüketmek, yeterince sindirilmeden vücuttan atılmasına neden olur. Öğütülmüş haldeki keten tohumlarını tüketmek ise hem sindirim kolaylığı sağlar hem de faydalı besin özellikleri vücut tarafından daha kolay emilim gösterir. Keten tohumunu evde öğütmek isterseniz, küçük kahve değirmeni veya elektrikli öğütücüler keten tohumunu öğütmenizde kolaylık sağlayabilir. Ancak, öğütülmüş keten tohumu tüketirken taze olmasına özen gösterilmelidir. Keten tohumu, öğütüldükten sonra 24 saat içerisinde tüketilmelidir. Aksi takdirde tohumlar toksik etki göstererek vücuda zarar verebilir. Keten Tohumu Nasıl Kullanılır? 1. Pişirme Süreçlerinde Keten Unu Kullanın

Sağlıklı bir beslenme artışı için birçok pişmiş üründe keten unu kullanabilirsiniz. Pişireceğiniz ekmek, börek veya kurabiye gibi hamur işlerini yaparken hamuruna keten unu ekleyebilirsiniz. Hamur işi yaparken kullanılacak her bir bardak unun dörtte biri yerine keten unu kullanılabilir.

2. Yumurta Yerine Öğütülmüş Keten Tohumunu Deneyin

Yemeklerde yumurta yerine öğütülmüş keten tohumunu kullanmak, yumurtaya alerjisi olanlar veya vegan kişiler için sağlıklı bir alternatif olabilir. Kullanılacak 1 yumurta yerine 1 çorba kaşığı keten ununa 3 çorba kaşığı su karıştırın. Bir süre bekledikten sonra yumurta akı gibi jel kıvamına geldiğinde yemeklerde kolaylıkla kullanılabilir. 3. Yemeklerde Yağ Yerine Keten Tohumu Kullanın

Keten tohumu yemeklerde yağın yerine kullanılabilir. Yemeklerde kullanacağınız 1 ölçü yağ, margarin veya tereyağı yerine 3 ölçü öğütülmüş keten tohumunu kullanabilirsiniz. 4. Keten Tohumuna Kahvaltınızda Yer Açın

Nesillerdir var olan ancak birçoğumuzun adını yeni duyduğu bu minik süper tohum, sağlık açısından öğünlerimizde yer vermemiz gereken bir besin. Peki, keten tohumu kahvaltılarda nasıl yenir? Keten tohumu nasıl içilir? Keten tohumunu kahvaltılık gevreklerinize veya omletinizin üzerine serperek tüketebilirsiniz. Hazırlayacağınız smoothie gibi içeceklere de keten tohumu katarak zengin besin içeriğinden faydalanabilirsiniz.

5. Yoğurt ile Birlikte Tüketin

Yoğurt ve keten tohumunu birlikte tüketmek birçok hastalığa ve rahatsızlığa iyi gelir. Peki, keten tohumu tozu yoğurtla nasıl yenir? Bir yemek kaşığı keten tohumunu 1 saat kadar sıcak suda bekletin. Keten tohumu yumuşadıktan sonra 1 kase yoğurt ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Keten tohumu ve yoğurdu birlikte tüketmek sindirim sistemi fonksiyonlarını destekler. 6. Salata veya Çorbalarınızda Kullanın

Keten tohumunu salata, yemek veya çorbalarınızın üzerine serperek kullanabileceğiniz gibi öğütülmüş haliyle de çorba, yemek veya içeceklerinize ekleyebilirsiniz. Keten Tohumu Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır? Keten tohumu lif bakımından oldukça zengin bir gıda. Lif içeriği yüksek olan gıdaları tüketmek daha uzun süre tok tutar ve yemek yeme isteğini bastırır. Aynı zamanda yüksek lifli gıda tüketimi sindirim sistemini uyararak bağırsakların da düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Keten tohumu gibi yüksek lifli gıdalar kan şekerini dengeleyerek sağlıklı bir kiloya ulaşmaya da yardımcı olur. Keten tohumu da tüm bu sebeplerden dolayı diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Keten tohumunun içinde bulunan aktif maddeler bölgesel yağlanmaların çözünmesinde etkilidir. Ancak, zayıflamak amacıyla tüketilen keten tohumu mutlaka sporla desteklenmelidir.