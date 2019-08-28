Mynet Trend

Kevin N'Koudou'dan Mario Lemina'ya: Come to Beşiktaş!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 28.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou sosyal medyada "Come to Beşiktaş" akımına katıldı. Siyah beyazlı futbolcu Mario Lemina'ya instagram üzerinden çağrıda bulundu.

Kevin N'Koudou'dan Mario Lemina'ya: Come to Beşiktaş!

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarın transferini istediği Fransız futbolcu Mario Lemina'nın transferi için devreye vatandaşı Georges-Kevin N'Koudou girdi.

N'KOUDOU'DAN HARİKA GOL

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde olan 25 yaşındaki Mario Lemina için organize edilen "Come to Beşiktaş" çağrısına N'Koudou da katıldı.

Siyah-beyazlıların yeni kanat oyuncusu N'Koudou, Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Lemina ise arkadaşına kalp emojisi yaparak yanıt verdi.

281567004505

281567004580

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Fenerbahçe'de bir ayrılık dahaFenerbahçe'de bir ayrılık daha
G.Saray'dan transfer bombası!G.Saray'dan transfer bombası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Georges-Kevin N'Koudou N'Koudou Mario Lemina Lemina

En Çok Okunan Trend Haberler

Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şoke etti!

Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şoke etti!

Şort tartışması büyüyor! Sert cevap...

Şort tartışması büyüyor! Sert cevap...

G.Saray'dan transfer bombası!

G.Saray'dan transfer bombası!

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Rizespor'a Allahyar'ı kiralık olarak önerdi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Galatasaray, Johan Mojica'yı kadrosuna katabilir

G.Saray'dan transfer bombası!

Emmanuel Emenike, Westerlo ile idmanlara çıkıyor

İşte Emenike'nin yeni adresi

Alanyasporlu Sural'ın öldüğü kazada sürücü hakkında karar çıktı

Sural'ın öldüğü kaza için flaş karar

Yılın transfer gelişmesi! PSG'den flaş Neymar kararı

Yılın transfer gelişmesi! İşte Neymar kararı

Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'tan olay yaratan çekiliş

'Yenge'den olay yaratan çekiliş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.