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Kevin Spacey üç erkeğe cinsel tacizden yargılanacak

15.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya olan yıldız oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de yargılanacak.

Kevin Spacey üç erkeğe cinsel tacizden yargılanacak

İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS), oyuncu Kevin Spacey'in üç erkeğe karşı dört ayrı cinsel taciz vakasıyla suçlandığını doğruladı. Olayların üçünün Londra'da, birinin ise İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire kentinde meydana geldiği belirtildi. Şikayetlerden birinin ise rıza dışı cinsel birliktelik olduğu olduğu kaydedildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Spacey perşembe günü yerel saatle 10:00'da Londra'da mahkemeye çıkacak. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Spacey, mahkemeye çıkacağını ve masumiyetini kanıtlayacağını ifade etmişti.


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