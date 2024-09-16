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  4. Keyifler yerinde... Yeminini bozdu: Dilan Polat'tan kocası Engin Polat ile ilk poz

Keyifler yerinde... Yeminini bozdu: Dilan Polat'tan kocası Engin Polat ile ilk poz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 11:27
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Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası paylaşımıyla tepki çeken Dilan Polat "Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım" demişti. Dilan Polat yine dayanamadı ve kocasıyla poz verdi.

Keyifler yerinde... Yeminini bozdu: Dilan Polat'tan kocası Engin Polat ile ilk poz

Kocasının tahliyesinden sonra Instagram hesabından ilk paylaşımını kendi şarkısı "Enerci" isimli yapan Dilan Polat bir de dans etmişti.

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin “Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım" ifadelerini kullanan Polat yine dayanamadı.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada; Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye sonrası gündemden düşmüyor.

ENERCİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sosyal medya orucunu tahliye günü kendi "Enerci" şarkısıyla bozan Dilan Polat eşiyle birlikte yeniden paylaşım yaptı.

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Dilan Polat eşi Engin Polat ile gölgesini paylaşarak kalp yaptı. Sosyal medyada paylaşımı görenler "Keyifler yerinde", "Dilan dayanamaz eskiye döner" yorumlarında bulundu.

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Dilan Polat
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