Keyifli ve farklı bir lise dizisi: Who Are You: School 2015 konusu

Kore dizileri son dönemde çok ilgi görüyor. School serisi de onlardan biri. İzleyicinin beğenisini alan School 2015 konusuyla gerçek hayatı yansıtıyor. Dizinin karakterleri bir lisede herhangi bir sınıfa girdiğinizde karşılaşabileceğiniz kişilerden oluşuyor. İkiz kız kardeşlerin hikayesini konu alan School 2015, gelişen sıra dışı olaylarla birlikte izleyiciyi gizemli ve romantik bir yolculuğa çıkarıyor. İşte Who Are You: School 2015 konusu ve oyuncuları! Who Are You: School 2015 Dizisi Konusu Eun Bi ve Eun Byul adındaki ikiz kız kardeşler birbirlerinden ayrı büyüyor. Hiçbir zaman birbirlerinden haberleri olmuyor. Eun Bi, yetimhanede yetişiyor. Yetimhanede ve okulda arkadaşları tarafından dışlanıyor ancak Eun Bi bu davranışlara tepki vermiyor. Eun Byul ise küçük yaşta evlatlık alınıyor. İkiz kardeşinin aksine çevresi ve arkadaşları tarafından seviliyor. Eun Byul okul gezisine gittiği gün ortadan kayboluyor. Aynı gün Eun Bi ise çevresinden gelen kötü davranışlara dayanamayarak bir intihar mektubu yazıyor ve nehirden atlıyor. Eun Bi, intihar girişiminden sonra hafızasını kaybediyor. Eun Byul’un üvey annesi Eun Bi’yi kendi kızı zannediyor. Eun Bi de hiçbir şey hatırlamadığı için bilmeden Eun Byul’un yerine geçiyor. Eun Bi bir süre sonra hafızasını toparlıyor ve üvey annesine kendisinin Eun Byul olmadığını anlatıyor. Annesi ise bunu kimseyle paylaşmamasını ve hayatına Eun Byul olarak devam etmesini istiyor.

Who Are You: School 2015 Dizisi Karakterleri / Oyuncuları School 2015 oyuncuları dizideki performanslarıyla çok beğeniliyor. Özellikle dizide iki ana karaktere hayat veren Kim So Hyun, izleyenlerin dikkatini çekiyor. Lee Eun Bi (Kim So Hyun) Eun Bi, yetimhanede büyümüş olan ve çevresinin kötü davranışlarına maruz kalan bir genç kız. İntihar ettikten sonra bilmeyerek tıpatıp benzediği ikiz kardeşi olan Eun Byul’un yerine geçiyor. Eun Byul’un okuldaki arkadaşlarından Gong Tae Kwang onun Eun Byul olmadığını anlıyor. İyi arkadaş oluyorlar ve Gong Tae Kwang onu seviyor. İkiz kardeşini evlat edinen üvey annesi en sonunda Eun Bi’yi de evlat ediniyor. Kim So Hyun, 1999 doğumlu Güney Koreli oyuncu. Kariyerine 7 yaşındayken çocuk oyuncu olarak başladı. İlk olarak drama türündeki Moon Embracing The Sun ve Missing You yapımlarında rol aldı. Ayrıca The Suspicious Housekeeper, Reset ve Who Are You: School 2015 projeleriyle adını duyurdu. Go Eun Byul (Kim So Hyun) Eun Byul, sıradan bir okul hayatına sahip ve çok başarılı bir genç kız. Küçük yaşta evlat ediniliyor ve rahat bir hayat yaşıyor. İkiz kardeşinin aksine okulda çok seviliyor ve pek çok arkadaşı oluyor. Bir gün ortadan kayboluyor ve kardeşi Eun Bi onun yerine geçiyor.

Kim So Hyun dizilerinde performansıyla izleyenleri hayran bırakıyor. Özellikle Kim So Hyun School 2015 dizisinde birbirine çok ters iki karakteri çok başarılı bir şekilde canlandırıyor. Gong Tae Kwang (Yook Sungjae) Gong Tae Kwang, Sekang Lisesi’nin müdürünün oğlu. Anne ve babası ayrılıyor. Annesi ünlü bir aktris ve sürekli başkalarıyla evlenip boşanmasıyla gündeme geliyor. Gong Tae Kwang babasına bu konuda çok kızgın ve ona kötü davranıyor. Ona üzgün olmanın ne demek olduğunu göstermek istiyor. Sonrasında babası hapse girince yaptıklarına pişman oluyor ve babasıyla anlaşmaya başlıyor. Eun Bi’nin Eun Byul’un yerine geçtiğini ilk o anlıyor ve onunla çok yakın arkadaş oluyor. Yook Sungjae, 1995 doğumlu Güney Koreli oyuncu, sunucu ve şarkıcı. Plus Nine Boys, Who Are You: School 2015 ve Guardian: The Lonely and Great God gibi yapımlarda başrol olarak yer aldı. Han Yi Ahn (Nam Joo Hyuk) Han Yi Ahn, okulda başarılı ve tanınmış bir yüzücü. Eun Byul’un küçük yaştan beri iyi bir arkadaşı. Hatta onu içten içe seviyor ama açılamıyor. Bir kazadan sonra omzunda yırtık meydana geliyor. Tam iyileşmeden yarışmaya katılıyor. Yarışmanın ortasında kolunu hareket ettirememeye başlıyor ve tek koluyla yarışmayı tamamlıyor.