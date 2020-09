Keyifli ve farklı bir lise dizisi: Who Are You: School 2015 konusu

Kore dizileri son dönemde çok ilgi görüyor. School serisi de onlardan biri. İzleyicinin beğenisini alan School 2015 konusuyla gerçek hayatı yansıtıyor. Dizinin karakterleri bir lisede herhangi bir sınıfa girdiğinizde karşılaşabileceğiniz kişilerden oluşuyor. İkiz kız kardeşlerin hikayesini konu alan School 2015, gelişen sıra dışı olaylarla birlikte izleyiciyi gizemli ve romantik bir yolculuğa çıkarıyor. İşte Who Are You: School 2015 konusu ve oyuncuları!

Kim So Hyun, 1999 doğumlu Güney Koreli oyuncu. Kariyerine 7 yaşındayken çocuk oyuncu olarak başladı. İlk olarak drama türündeki Moon Embracing The Sun ve Missing You yapımlarında rol aldı. Ayrıca The Suspicious Housekeeper, Reset ve Who Are You: School 2015 projeleriyle adını duyurdu.

Yook Sungjae, 1995 doğumlu Güney Koreli oyuncu, sunucu ve şarkıcı. Plus Nine Boys, Who Are You: School 2015 ve Guardian: The Lonely and Great God gibi yapımlarda başrol olarak yer aldı.

Kim So Hyun dizilerinde performansıyla izleyenleri hayran bırakıyor. Özellikle Kim So Hyun School 2015 dizisinde birbirine çok ters iki karakteri çok başarılı bir şekilde canlandırıyor.

Nam Joo Hyuk, 1994 doğumlu Güney Koreli oyuncu. Aynı zamanda modellik de yapıyor. School 2015 dizisindeki performansıyla tanınan oyuncu, The Bride of Habaek, Cheese In The Trap, The Light In Your Eyes gibi yapımlarda da rol aldı.

Kang So Young (Cho Soo Hyang)

Kang So Young, dizinin kötü karakterlerinden biri. Eun Bi’ye kötü davranıyor, okulda zorbalık yapıyor ve attığı iftiralarla okuldan atılmasına sebep oluyor.

Cho Soo Hyang, 1991 doğumlu Güney Koreli oyuncu. Jo Soo Hyang adıyla da tanınan genç oyuncu Romance Full Of Life, Fantasy Of The Girls, The Tale Of Nokdu gibi yapımlarda rol aldı.

Kim Joon Seok (Lee Pil Mo)

Joon Seok, okulun en sevilen öğretmenlerinden biri. Sekang Lisesi'nden önce uzun bir süre geçici öğretmenlik yapmış. Öğrencilerine çok düşkün ama geçmiş peşini bir türlü bırakmıyor. Omuzlarında çok büyük bir yük taşıyor.

Lee Pil Mo, 1974 doğumlu Güney Koreli aktör. Başarılı oyuncu, Emergency Couple, Pinocchio ve Happy Home gibi yapımlarda rol aldı.

Cha Song Joo (Kim Hee Jung)

Song Joo, Eun Byul’un en yakın arkadaşlarından biri. Ünlü biri olup dizilerde rol almak istiyor. Eun Byul ile araları çok iyi ve arkadaşına çok düşkün.