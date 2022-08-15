Khloe Kardashian'dan müjdeli haber! İkinci defa anne oldu

Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, geçtiğimiz aylarda başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkan basketbolcu Tristan Thompson ile aralarındaki buzları eritmişti.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

İhanet iddialarının ardından yeniden bir araya gelen ve 4 yaşında True adında bir kızları bulunan çift, ikinci kez çocuk sahibi oldu.

TAŞIYICI ANNE KARARI

People Dergisi, taşıyı anne yöntemiyle dünyaya gelen bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

YUMURTALIKLARINI DONDURMUŞTU

Khloe Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.





