MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Khloe Kardashian'dan müjdeli haber! İkinci defa anne oldu

Khloe Kardashian'dan müjdeli haber! İkinci defa anne oldu

15.08.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Tristan Thompson ile birlikteliğinden True adında bir kızı olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne oldu. Bebeğin taşıyıcı anneden dünyaya geldiği öğrenildi.

Khloe Kardashian'dan müjdeli haber! İkinci defa anne oldu

Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, geçtiğimiz aylarda başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkan basketbolcu Tristan Thompson ile aralarındaki buzları eritmişti.

3511259_35e9de1f79a3d7fa55173598835d6209_640x640

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri
İhanet iddialarının ardından yeniden bir araya gelen ve 4 yaşında True adında bir kızları bulunan çift, ikinci kez çocuk sahibi oldu.

3511259_d33e5f97d6bb3ccf7b599a761414d39c_640x640

TAŞIYICI ANNE KARARI

People Dergisi, taşıyı anne yöntemiyle dünyaya gelen bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

3511259_b96b6a7696d231b7a97347a54b195c9f_640x640

YUMURTALIKLARINI DONDURMUŞTU

Khloe Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.

3511259_e4feb0081df1c10588fcd46ae6d08092_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven süper mini elbisesiyle rüzgar gibi esti!
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı
Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı! Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin...

Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin...

İngiltere başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

İngiltere başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.