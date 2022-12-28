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Khloe Kardashian'dan oğluyla ilk paylaşım! Hamileyken ihanete uğramıştı

28.12.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Tristan Thompson ile iki çocuklu mutlu bir beraberliği olan Khloe Kardashian, yaklaşık beş aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Khloe Kardashian'dan oğluyla ilk paylaşım! Hamileyken ihanete uğramıştı

Kendisini ilk hamileliğinde aldattığı ortaya çıkan basketbolcu Tristan Thompson birlikteliğinden True adında dört yaşında bir kızı olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmuştu. Taşıyıcı anneden dünyaya geldiği öğrenilen bebeğin erkek olduğu açıklanmıştı.

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Henüz oğlunun adını açıklamayan 38 yaşındaki Kardashian, bebeğiyle ilk pozunu paylaştı. Ünlü isim, oğlu kucağında kızı True Thompson'ın elini tutarken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Paylaşımına 'Mutlu Noeller' notunu düşen Khloe Kardashian'a takipçilerinden "Nihayet küçük adamınızın güzel bir resmi, şimdi onun adını öğrenmemiz gerekiyor", "Baby Thompson", "Bu yıl gördüğüm en güzel fotoğraf", "İşte bu bir aile portresi" gibi yorumlar yapıldı.

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YUMURTALIKLARINI DONDURMUŞTU

Khloe Kardashian, uzun süredir ikinci kez anne olmak istiyordu. Ancak eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecekti.

Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.

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İHANET İLİŞKİYİ BİTİRMİŞTİ

Öte yandan Tristan Thompson, Khloe Kardashian ile aşk yaşarken onu spor hocası Maralee Nichols ile aldattığı ortaya çıkınca durum değişmişti. Thompson'ın bu birliktelikten bir de bebek sahibi olduğu kanıtlanmıştı.
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Ünlü basketbolcunun Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu, yapılan DNA testiyle belli olmuştu. Bunun üzerine Thompson, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmış, "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum" demişti.

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