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Khloe Kardashian'ın gerçek yüzü hayranlarına bile pes dedirtti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Khloe Kardashian ağır fotoşop uyguladığı fotoğraftaki kıyafetiyle Keeping Up with the Kardashians programında boy gösterince olanlar oldu. İki görüntü arasındaki farkı görenler Kardashian'ı topa tuttu.

Khloe Kardashian'ın gerçek yüzü hayranlarına bile pes dedirtti!

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki Khloe, görüntüsündeki değişiklikle neredeyse tanınmaz haldeydi.

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Hayranları genç kadının estetik mi yaptırdığını tartışırken, Khloe’nin fotoşopu fazla kaçırdığı görüşünde birleşti.

Keeping Up with the Kardashians programının yeni bölüm tanıtımında söz konusu fotoğraftaki kıyafetiyle görülen Khloe tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sosyal medyada iki görüntüyü yan yana getirenler, Khloe’yi hem övdü hem de eleştirdi.

khloe-kardashian-instagram

Pek çok kullanıcı, “Herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan güzel görünüyor. Neden bu kadar fotoşop uyguluyor” ifadelerini kullandı.

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