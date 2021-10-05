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Khloe Kardashian, kalçasının büyüklüğüyle Instagram’ı ikiye böldü: Photoshop mu, estetik mi?

05.10.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaylı Kardashian ailesinin son günlerde ön plana çıkan ismi Khloe Kardashian, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Vücuduna yapışan dar bir elbiseyle poz veren Khloe Kardashian’ın kalçasının büyüklüğü gözlerden kaçmadı. Ünlü ismin takipçileri, fotoğrafın altını “photoshop mu? Estetik mi?” sorusuyla doldurdu.

Khloe Kardashian, kalçasının büyüklüğüyle Instagram’ı ikiye böldü: Photoshop mu, estetik mi?

2007 yılında ekrana gelmeye başlayan reality şov Keeping Up with the Kardashians ile dünya çapında üne kavuşan ailenin üyelerinden Khloe Kardashian, son Instagram paylaşımında kafaları karıştırdı.

Eski kanalına veda ederek dijital platform Hulu’da yayınlanmaya başlayan Kardashianlar’ın şovunun tanıtım gecesi öncesi, kendi hesabından fotoğraflar paylaşan ünlü ismin kalçasının büyüklüğü gözlerden kaçmadı.

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Khloe Kardashian’ın paylaştığı fotoğrafta bir gariplik olduğuna dikkat eden takipçileri, fotoğrafın altını eleştiri ve “photoshop mu? Estetik mi?” yorumlarıyla doldurdu.

Her fırsatta estetik olmadığını söyleyen Khloe Kardashian, bu sefer takipçilerinin sert yorumlarıyla karşı karşıya kaldı.

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ELEŞTİRİLERE KIZDIRAN YANIT

Eleştiriler sonrasında gözler Khloe Kardashian’a dönse de, kendisi herkesi kızdıran bir harekette bulundu. Ünlü isim kendisine yapılan eleştirel yorumlardan birinin altına, dil çıkaran emoji ifadesi bıraktı. Yıldızın takipçileri, gerçekçi olmayan vücut hatlarıyla verdiği pozlar yüzünden ateş püskürmeye devam ediyor.

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Khloe Kardashian Instagram
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