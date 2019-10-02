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Khloe Kardashian olay pozunu evinin baş köşesine astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Khloe Kardashian'ın evinin dekorasyonuna çok önem veriyor. Öyle ki Kardashian tatilde verdiği bir pozu evinin baş köşesine asarak herkesi şaşırttı.

Khloe Kardashian olay pozunu evinin baş köşesine astı

35 yaşındaki bir çocuk annesi Khloe Kardashian, Los Angeles'ta minik kızıyla birlikte yaşadığı malikanenin çeşitli köşelerinde çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer veriyor.

Kardashian, şu an oturduğu Calabasas'taki malikanesini 2014 yılında Justin Bieber'dan satın aldı. 7.2 milyon dolara aldığı malikanenin iç dekorasyonunu da Martyn Lawrence Bullard' a yaptırdı.

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Khloe Kardashian'ın zaman zaman Instagram'da paylaştığı malikanesinde pastel renkler hakim. Geniş ve rahat koltuklarla kaplı sinema odasının duvarında ise Kardashian'ın çırılçıplak bir fotoğraf asılı.

Kardashian o pozunu St Barts adasında tatilde olduğu bir sırada çektirmiş ve sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.


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