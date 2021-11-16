Khloe Kardashian, siyah lateks body ile kıvrımlarını sergiledi

Khole Kardashian son günlerde 5 yıl önce kurduğu Good America adlı giyim firmasının işlerine ağırlık vermeye başladı. Yoğun bir şekilde markasının yeni kreasyonu tanıtımı için kamera karşısına geçen Khole Kardashian, sosyal medya hesaplarından da markasının iddialı ürünlerini tanıtıyor.

37 yaşındaki televizyon yıldızı, milyonlarca takipçisi için canlı yayında modellik yaptı. Siyah lateks body ile ayna karşısına geçen Kardashian, kıvrımlarını sergiledi. Fermuarını sonuna kadar açan bir çocuk annesi, canlı yayın esnasında oldukça rahat tavırlar sergiledi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

37 yaşındaki Khloe Kardashian, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez virüse yakalandığını açıklamıştı. Ünlü reality show yıldızı, kendisiyle birlikte üç yaşındaki kızı True’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kardashian, durumlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede, “Neyse ki aşılıyım, dolayısıyla iyi olacağım. Karantinadayız ve mevcut kurallara uyuyoruz. Herkes kendine dikkat etsin” dedi.



