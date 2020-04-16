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Khloe Kardashian: Yumurtalarımı dondurma kararı aldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Khloe Kardashian, Tristan Thompson ile ayrılıklarından bir sene sonra ileri yaşlarda anne olabilmek için yumurtalarını dondurma kararı aldı. Kardashian kimseyle ilişki yaşamak istemiyor.

Khloe Kardashian: Yumurtalarımı dondurma kararı aldım

Ünlü reality şov yıldızı Khloe Kardashian, programlarının yeni bölümünde annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuştu. Eski sevgilisi ve kızı True’nun babası Tristan Thompson’dan ayrıldıktan sonra tekrar bir ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Khloe, aldığı yeni kararları da açıkladı.

Khloe, “Beni birilerine ayarlamak isteyen birçok arkadaşım var ama ben umursamıyorum. Kendime ve True’ya odaklandım ve şu an sadece bunu yapıyorum. Kim bilir belki de bir daha asla biriyle çıkmam” dedi.

Ünlü yıldız, tüm enerjisini kızına ve kendisini iyileştirmeye ayırdığını söyleyerek, “Eğer biriyle çıkmak isteseydim çıkardım. Enerjimi kızıma ve kendime ayırmam güçlendirici olmalı, insanlar bunu garipsemek yerine kutlamalılar. Ben gerçekten çok iyiyim ve bence herkes önce kendine odaklanma modasını takip etmeli” diyerek hayatına birini almayı şimdilik rafa kaldırdığını açıklamış oldu.

Khloe’nin en yakın arkadaşı Malika Haqq’ın bu belirsiz dönemden sonra ileride çocuk sahibi olmak isteme ihtimaline karşı arkadaşına yumurtalarını dondurmasını önermiş. Khloe Kardashian, bu fikri mantıklı bularak annesi Kris Jenner’a yumurtalarını donduracağını söyledi.

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