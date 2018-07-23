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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık durmuyor! Bir skandal daha!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

Kibariye’yi üzecek yeni bir iddia daha ortaya atıldı! Ali Küçükbalçık kız arkadaşlarıyla eğlendiği mekanda hesabı ödeyemedi! Bakın ne dedi

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık durmuyor! Bir skandal daha!

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, Bodrum’da gittiği bir plajda hesap yüzünden tartışma yaşadı.

İddiaya göre Küçükbalçık, kız arkadaşlarıyla gittiği Yalıkavak Tren Beach’te gelen 1370 TL’lik hesaba itiraz etti. Üzerinden sadece 800 TL çıkan Küçükbalçık, “Ben Kibariye’nin eşiyim, beni tanımadınız mı? Başka para veremem” deyince olay büyüdü.

Mekan yetkilileri Ali Küçükbalçık’ı zorla dışarı çıkarttı ve bir daha mekandan içeri alınmaması için talimat verdi.

Kibariye, kendisini aldattığı iddia edilen Ali Küçükbalçık’la boşanmanın eşiğine gelmişti.

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'KİBARİYE BOŞANIYOR' İDDİASI

Öte yandan Onur Akay, Kibariye hakkında 'Bu sefer durum kofti' başlıklı bir yazı yazdı.

14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum Yalıkavak’ta sarışın bir kadınla görüntülenen Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ın, yanındaki sarışın kadın merak konusu olmuştu. Onur Akay yazısında o kadının Kibariye’nin yakın bir arkadaşı olduğunu açıkladı.

Onur Akay, “O kadın Kibariye’nin yakın bir arkadaşı. Kibariye bu sefer, kocası tarafından yakın bir arkadaşı ile aldatıldı. Bu sefer durum kofti ve "Belgelensin, affetmem" diyen Kibariye boşanıyor!” ifadelerini kullandı.


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