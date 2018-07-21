MAGAZİN

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’ın (37) ihaneti ile sarsılmıştı. Bu krizin üstüne Ali Küçükbalçık’ın borçları yüzünden evlerine haciz de geldi. Her şeyi unutmak için Bodrum’daki yazlığına çekilen Kibariye, “Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem. Ya da benim yerime paparazziler yakalayıp çeksin” demişti.

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Bakalım Kibariye bu iddiaya ne diyecek?

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Ancak Ali Küçükbalçık 14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum-Yalıkavak’taki Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş görüldü. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye ihanet Ali Küçükbalçık Bodrum

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