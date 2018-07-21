Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’ın (37) ihaneti ile sarsılmıştı. Bu krizin üstüne Ali Küçükbalçık’ın borçları yüzünden evlerine haciz de geldi. Her şeyi unutmak için Bodrum’daki yazlığına çekilen Kibariye, “Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem. Ya da benim yerime paparazziler yakalayıp çeksin” demişti.
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Bakalım Kibariye bu iddiaya ne diyecek?
Ancak Ali Küçükbalçık 14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum-Yalıkavak’taki Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş görüldü. (Posta)
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