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Kibariye yeni imajıyla şaşırttı! Benzemez Kimse Bize'ye peruk takarak çıktı

27.09.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Kibariye, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in Star TV’de yayınlanan Benzemez Kimse Bize'ye konuk oldu. Canlı yayına peruk takarak çıkan Kibariye'yi hayranları bile tanımakta güçlük çekti. Ünlü şarkıcı Şafak Sezer'in kendisini taklit etmesinin ardından ise peruğunu çıkardı.

Kibariye yeni imajıyla şaşırttı! Benzemez Kimse Bize'ye peruk takarak çıktı

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz günlerde 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Star TV'de yayınlanan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı Benzemez Kimse Bize'ye konuk olan ünlü şarkıcı Kibariye yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

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Ancak Kibariye'nin programa peruk takarak katıldığı ortaya çıktı.

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Program konuklarından Şafak Sezer de Kibariye'yi ti'ye alarak peruk taktı.

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Kimbilir şarkısını kesen Kibariye "Çıkar onu kafandan", "İlk kez peruk taktım çıkartırım bak" diyerek Sezer'e tepki gösterdi.

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Kibariye daha sonra ise peruğunu çıkartarak programa devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
Kibariye Şafak Sezer
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