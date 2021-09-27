Kibariye yeni imajıyla şaşırttı! Benzemez Kimse Bize'ye peruk takarak çıktı

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz günlerde 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Star TV'de yayınlanan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı Benzemez Kimse Bize'ye konuk olan ünlü şarkıcı Kibariye yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

Ancak Kibariye'nin programa peruk takarak katıldığı ortaya çıktı.

Program konuklarından Şafak Sezer de Kibariye'yi ti'ye alarak peruk taktı.



Kimbilir şarkısını kesen Kibariye "Çıkar onu kafandan", "İlk kez peruk taktım çıkartırım bak" diyerek Sezer'e tepki gösterdi.



Kibariye daha sonra ise peruğunu çıkartarak programa devam etti.



