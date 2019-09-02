Kıkırdaktan kulak içine en ilginç kulak piercingleri!

Bundan önceki yazımızda sizlere, piercinglerin son dönemde artan popülerliklerinden ve neredeyse yeni dövmeler haline geleceğinden bahsetmiştik. Yine de piercing yaptırmaya karar vermeden önce araştırma yapmak oldukça kritik bir adım. Nerede yaptıracağınız kadar ne tarz piercing yaptıracağınızın da büyük bir önemi var. Kulağınızı boş bir tuval gibi düşünüp piercinglerin uyumunu da gözetmelisiniz. Sizin için, kulağınızda deldirebileceğiniz her bölgeyi araştırıp yazdık. Acı seviyelerinden bahsetmeyi de unutmadık. Belki de bu içerik, ilk piercinginizi yaptırmanız için bir adım olur. 1. Tragus Son zamanlarda inanılmaz bir popülerlik kazanan tragus piercingi, kulak kanalının üzerinden doğrudan lobunuza oturan bir iç kıkırdak parçası. Bir çok piercing modeliyle harika görünen tragusun tamamen iyileşmesi 8 ayı bulabiliyor. Kulağın diğer yerlerine göre ortalamanın üstü kalınlıkta bir kıkırdak yapısı olduğu için acı seviyesi normalden bir tık yüksek ama asla dayanılmaz değil. 2. Anti tragus İsminden de anlaşılabileceği gibi tragus piercinginin yan komşusu olan anti tragus iyileşme dönemi olarak tragus piercingiyle benzerlik göstermekle beraber kesinlikle daha çok acıtıyor.

3. Helix (kıkırdak) piercingi Yıllardır en popüler kulak piercingi olan helix piercingine biz halk arasında kıkırdak diyoruz. Kulağın üst ve ince kıkırdaklı kısmına delinen neredeyse her piercinge bu ad veriliyor. İki tane alt alta delinirse “double helix piercing” yani “çifte kıkırdak piercingi” deniliyor. Sonuçta delinen yer kıkırdak olduğu için acısa da kulağın diğer kısımlarındaki kıkırdaklara göre daha ince olduğu için çok daha az acıyor. Bu yüzden en sık tercih edilen yerlerden biri. 4. Snug piercingi Anti helix piercinginin üst kısmından kanca gibi delinen bu bölge estetik açıdan oldukça tatmin edici olsa da acı skalasında ilk üçe giriyor. Deldirme esnasında keskin ve yoğun bir baskı hissedeceksiniz. İyileşme süresi en az 6 ay ve bu sürede uyurken üstüne yatamayacağınız için sıkıntı çekebilirsiniz. Deldirirken bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. 5. Rook piercingi Tragus piercinginin biraz üst kısmına çıkıp kulak içine geçerseniz rook piercingine ulaşacaksınız. Çift taraflı veya halka küpelerle harika görünen bu piercing favorilerimiz arasında. Görünüşü itibariyle acıdığı zaten tahmin edilebiliyor. Acı seviyesini snug piercinginden daha az helix piercinginden daha fazla olarak tanımlayabiliriz. İyileşmesi 10 ayı bulabiliyor bu yüzden gerçekten iyi bir bakım gerektiriyor.

6. Daith piercingi Rook’un kardeşi yine kulak içi kıkırdaklarında bulunan daith piercingi özellikle halka formlu küpelerle oldukça estetik duruyor. Oldukça acılı gözükse de şaşırtıcı bir biçimde helix piercinginden bile daha az acıtıyor. Acı skalasında yeri helixten aşağıda lobe’dan (kulak memesi) yukarıda. Hem farklı bir piercing istiyor hem de çok canım acımasın diyorsanız daith piercingi iyi bir seçenek olabilir. İyileşmesi ise her kıkırdak yapıda olduğu gibi en az 6 ay sürüyor. 7. Standart lobe piercingi Hepimizin belki çocukluğundan beri kullandığı klasik kulak memesi piercinginin asıl adı lobe piercingi. Üçüncüye , yani kıkırdak yapıya yaklaşana kadar, bu bölge neredeyse hiç acımıyor. Ufak ve ani bir delim acısından sonra herhangi bir acı hissetmiyorsunuz. İyileşme süreci ise diğer tüm kulak piercingleri arasında en dertsiz olanı. Genelde yaklaşık 6 hafta sonra tamamen iyileşiyor. Bu süreçten sonra istediğiniz gibi piercing değiştirebilirsiniz. 8. Conch piercingi Listemizin acı skalasında birinciliğe oynayan conch piercingi çok fazla tercih edilen bir model değil. Oldukça estetik ve farklı durmasına rağmen uzun iyileşme süresi ve acısıyla göz korkutuyor. Yine de acı eşiğinize güveniyorsanız kesinlikle her türlü piercingle hoş duracak bir model.