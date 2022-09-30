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Kılavuz eş anlamlısı nedir? Kılavuzun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eş anlamlı sözcüklerin kullanımı epey yaygındır. Bu sözcükler birbirleri yerine kullanılabilen ve kullanılan cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna sebep vermeyen sözcüklerdir. Kılavuz kelimesi de bunlardan biridir. Eski Türkçeden dilimize gelmiş olan bu sözcük birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Kılavuz eş anlamlısı nedir? Kılavuzun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kılavuz kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler gerek günlük konuşmada gerekse yazılı metinlerde birbirleri yerine kullanılmaktadır. Yol gösteren manasını taşıyan kılavuz kelimesi kullanım alanı ve kökeni açısından oldukça önemli bir kelimedir. Eski Türkçe kökenli olan kılavuz kelimesi Eski Türkçede de "yol gösteren, rehber" anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre kılavuz sözcüğünün birden fazla manası vardır. İlk manası yol gösteren kişidir. Diğer manaları ise şu şekildedir:

  • Yol yordam öğreten ve bilgi veren eser vb.
  • Ruhsal açıdan yol gösteren biri (önder)
  • Herhangi bir konuda aracı olan kişi
  • Denizcilikte kullanılan terimlerden biri olan kılavuz gemisi
  • Denizcilik alanında kullanılan kılavuz kaptan
  • Sinema terimi olarak kullanılan film parçası
  • Boru ya da somun içine yiv açmak için tercih edilen araç
  • Teknik alanda kullanılan, dar ya da uzun bir yerden kablo, tel gibi nesnelerin kolay geçirilmesini sağlayan sert obje.
Ana eş anlamlısı nedir? Ana kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAna eş anlamlısı nedir? Ana kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kılavuz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kılavuz eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "rehber"dir. Diğer eş anlamlıları ise aşağıdaki gibidir:

  • Delil
  • Mürşit
  • Öncül
  • Yordam
  • Öncü
  • Rehber
  • Yordam
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Kılavuzun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kılavuz kelimesi günlük hayatta da en çok kullanılan kelimeler arasındadır. Kılavuzun eş anlamlısı olan kelimelerin kullanıldığı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır.

  • Yarınki gezide size öğretmeniniz rehberlik edecek. (Bu cümledeki rehber kelimesi, yol gösteren kimse olarak kullanılmıştır.)
  • Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek öncüsü olarak kalacaktır. (Bu cümledeki öncü kelimesi ruhsal açıdan yol gösteren manasında kullanılmıştır.)
  • Birileri bu kızcağıza yol yordamı öğretmeli. (Bu cümledeki yordam kelimesi ise bilgi vermek, bilgilendirmek manalarını taşımaktadır.)
  • Okulu bitirdikten sonra rehber olmayı düşünüyordu. (Bu cümledeki rehber kelimesi de ilk cümledeki örnek ile aynı anlamı taşımaktadır.)
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