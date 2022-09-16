Amaç eş anlamlısı nedir? Amaç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Amaç kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "saban demiri, ok hedefi, nişangâh" anlamına gelen "amac" kelimesinden türemiştir. Türkçede ilk yazılı örneğinde "hedef" anlamında kullanılmıştır. Ancak bu "hedef" anlamı aslen atış hedefidir. Zaman içerisinde amaç kelimesi anlam değişikliğine uğramış ve eski anlamını kaybetmiştir.

Amaç kelimesinin anlamı ulaşmak istenilen sonuçtur. Herkesin hayatında ulaşmak istediği ya da gerçekleştirmek istediği pek çok amacı bulunmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca hemen hemen herkes ulaşmak istediği bu sonuçları temsil etmek için birçok kelime kullanmıştır. Her dilde bu kelimelerle aynı anlama gelebilecek pek çok sözcük türemiştir. Türkçede de amaç eş anlamlısı olarak kullanılabilecek pek çok kelime bulunmaktadır.

Bir isim olan amaç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı ondan fazladır. Bu kelimelerden kimi herkes tarafından bilinirken kimi sözcükler bilinmemektedir. Amaç kelimesinin eş anlamı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Maksat

Hedef

Gaye

Garaz

Erek

Kasıt

Ülkü

Murat

Misyon

Tasavvur

Amacın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Amacın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

Polisler yakaladıkları suçlunun maksadını öğrenmek için saatlerce sorguya çekti.

Pek çok öğrenci eğitim dönemleri başlamadan önce belirlediği hedeflere dönem sonunda ulaşabilmek için çeşitli yöntemler kullanıyor.

Onun tek gayesi evlatlarını kendi gelenek ve görenekleri çerçevesinde iyi bireyler olarak yetiştirmekti.

Arkadaşının garazının kendisini sinirlendirmek istediğini anlamıştı.

Öğretmen öğrencilerine derste öğrettiği bu yöntemle ulaşamayacakları bir erek olamadığını söyledi.

Çiftçinin bu kötü durumdan kastı uzun zamandır süren bu kuraklığın ekinleri olumsuz etkilemesiydi.

Üniversitedeki hocaların genel ülküsü öğrencilere yol gösterip onlara yeni bir bakış açısı kazandırmak.

Dedesinin hayatı boyunca en büyük tasavvurunun çiftliğini büyütmek olduğunu çok iyi biliyordu.

Bu işe başlamamdaki maksat işi bitirince alacağım paranın ekonomik durumumu bir nebze de olsa rahatlatmasıydı.

Milli ülkümüz bağımsızlığımızı koruyup egemenliğimize sahip çıkmaktır.,

Onun en büyük muradı başladıkları bu işi başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleriydi.

Markaların kendilerine uygun bir misyon belirleyip onun çerçevesinde iletişim faaliyetlerini sürdürmeleri çok önemlidir.

Maksadının kötü olmadığını biliyorum ama davranışlarına dikkat etmen gerektiğini düşünüyorum.



