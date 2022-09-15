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Ana eş anlamlısı nedir? Ana kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkçe döneminden beri dilimizde olan “ana” kelimesi günümüzde halk arasında sıkça kullanılmaktadır. Ana denilince akla, yavrusunu dünyaya getirip büyüten canlı yani anne gelir. Zamanla sahip olduğu bu önemli değer zaman içinde farklı ifadeleri de karşılamaya başlamıştır. Peki, ana kelimesinin eş anlamı nedir?

Ana eş anlamlısı nedir? Ana kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kelimesi Eski Türkçe döneminden beri kullanılan bir kelimedir. Zaman içinde temel anlamı dışında birçok farklı anlam kazanmıştır. Yavrusunu doğurup büyüten canlı anlamının yanında bir şeyin temelini oluşturan ifadeler içinde kullanılmaktadır. Ana kelimesi anne dışında "temel, esas, asıl" gibi anlamlara da gelir. Ayrıca alınacak veya borç paranın faiz dışında kalan kısmı da ana anlamındadır.

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Ana kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük.

Bir canlıyı doğurup onu büyüten varlık olan ana kelimesinin eş anlamlıları:

  • Anne
  • Valide
  • Velinimet
  • Aba
  • Kocakarı
  • Mader

Bir şeyin özünü oluşturan öge için kullanılan anlamı bağlamında ana eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Temel
  • Esas
  • Taban
  • Asıl
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Ananın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ananın eş anlamlıları ile örnek cümleler de şu şekilde verebiliriz:

  • Parkta oyun oynayan çocuk annesini bankta göremeyince telaşa kapıldı çünkü onu göremeyeceğini sandı.
  • Validesinin arzusunu yerine getirebilmek için çok çabalıyordu çünkü biliyordu ki validesi onu zor şartlar altında fedakârca büyütmüştü.
  • Kendisini doğurup büyüten kadına "O benim velinimetim." diyordu.
  • Köyde pek çok çocuğu büyüten Hatice abanın ölümü herkesi üzmüştü.
  • Kulübeye girdiğinde ocak başındaki kocakarının kazanı karıştırdığını görünce yemek hazırladığını düşünüp sevindi.
  • Öğrenciler sınıflarına yeni gelen yabancı öğrencinin mader diyerek yanında geldiği kadının anası olduğunu öğrenince şaşırmışlardı.
  • Eğitimdeki temel değerlerden biri de bireyleri iyi birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sağlamaktır.
  • Toplantıda bahsi geçen esas konu gıda konusunda yaşanan sıkıntılardı.
  • Asıl hedefim kendimi yetiştirebileceğim en iyi şekilde yetiştirmek için çabalamaktır.
  • Pek çok tartışmanın tabanında yer alan sorun iletişim kurmadaki eksikliklerdir.
  • Esas karakterin ölmesi seyirciyi şok etti.
  • Kitapta bahsi geçen esas konu doğa biliminin gelişimidir.
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