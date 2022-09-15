Ana eş anlamlısı nedir? Ana kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kelimesi Eski Türkçe döneminden beri kullanılan bir kelimedir. Zaman içinde temel anlamı dışında birçok farklı anlam kazanmıştır. Yavrusunu doğurup büyüten canlı anlamının yanında bir şeyin temelini oluşturan ifadeler içinde kullanılmaktadır. Ana kelimesi anne dışında "temel, esas, asıl" gibi anlamlara da gelir. Ayrıca alınacak veya borç paranın faiz dışında kalan kısmı da ana anlamındadır.

Ana kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük.

Bir canlıyı doğurup onu büyüten varlık olan ana kelimesinin eş anlamlıları:

Anne

Valide

Velinimet

Aba

Kocakarı

Mader

Bir şeyin özünü oluşturan öge için kullanılan anlamı bağlamında ana eş anlamlısı olan sözcükler:

Temel

Esas

Taban

Asıl

Ananın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ananın eş anlamlıları ile örnek cümleler de şu şekilde verebiliriz:

Parkta oyun oynayan çocuk annesini bankta göremeyince telaşa kapıldı çünkü onu göremeyeceğini sandı.

Validesinin arzusunu yerine getirebilmek için çok çabalıyordu çünkü biliyordu ki validesi onu zor şartlar altında fedakârca büyütmüştü.

Kendisini doğurup büyüten kadına "O benim velinimetim." diyordu.

Köyde pek çok çocuğu büyüten Hatice abanın ölümü herkesi üzmüştü.

Kulübeye girdiğinde ocak başındaki kocakarının kazanı karıştırdığını görünce yemek hazırladığını düşünüp sevindi.

Öğrenciler sınıflarına yeni gelen yabancı öğrencinin mader diyerek yanında geldiği kadının anası olduğunu öğrenince şaşırmışlardı.

Eğitimdeki temel değerlerden biri de bireyleri iyi birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sağlamaktır.

Toplantıda bahsi geçen esas konu gıda konusunda yaşanan sıkıntılardı.

Asıl hedefim kendimi yetiştirebileceğim en iyi şekilde yetiştirmek için çabalamaktır.

Pek çok tartışmanın tabanında yer alan sorun iletişim kurmadaki eksikliklerdir.

Esas karakterin ölmesi seyirciyi şok etti.

Kitapta bahsi geçen esas konu doğa biliminin gelişimidir.



