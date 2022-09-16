Cesur eş anlamlısı nedir? Cesur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cesur kelimesinin etimolojisine baktığımızda Arapça kökenli olduğunu görürüz. Arapça "csr" kökünden gelen ve girişken, gözü pek, atak anlamlarına gelen "casūr" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimizde "cesur" hâlini alan kelimenin ilk yazılı örneği Meninski Sözlüğü olarak bilinmektedir. Bu eserden önce de konuşma dilinde sıklıkla kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Cesur ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre cesur kelimesi "yürekli" ve "yürekli bir biçimde" anlamlarına gelir. Cümlede kullanımına göre sıfat ya da zarf olarak görev alabilir. Cesur kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Cesur adam kavgada araya girip olayı dindirmişti.

Cesurluğuyla herkesi kendine hayran bırakıyordu.

Bu kadar cesur olmayı hayat ona mecbur kılmıştı.

Senin kadar cesur bir kardeşim olduğu için gurur duyuyorum.

Tüm cesurluğuyla tek başına yaşamaya başladı.

Belki de sadece cesurların işidir yazı yazmak.

Cesur kedi, bir ağaçtan diğerine zıplıyordu.

Cesurun eş anlamlısı nedir?

Cesur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Dayı

Yürekli

Bıçkın

Çatal yürekli

Keleş

Cesurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bu kadar bıçkın olması bazen ona zarar veriyordu.

Bu yürekli hâllerin beni büyülüyor.

Çatal yürekli hâlleriyle içindeki masum çocuğu gizlemeye çalıştığının kimse farkında değildi.

Bu yürekli tavırların bana sökmez.

Yürekli insanlar sayesinde dünya daha katlanılır hale geliyor.

Bu durumda da yürekliliğini gösterip herkesi yönlendirdi.

Ben senin en çok çatal yürekli tavırlarını seviyorum.

Küçüklüğünden beri tek başına yaşadığı için oldukça gözü pek birisi olduğu belli oluyor.

Küçük kız tüm bıçkınlıyla gösterip diğerleriyle tanışmaya gitti.

Ha bu köyün çocukları çok keleş çocuklardır, karanlık aydınlık demeden ormandaki ağaçları budarlar.



