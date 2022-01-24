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  4. Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı! Fatma Girik'le bağı şaşkına çevirdi

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı! Fatma Girik'le bağı şaşkına çevirdi

24.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1983 yapımı Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın lise öğrencisi oğlu Erol'a hayat veren genç oyuncu bakın kim çıktı.

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı! Fatma Girik'le bağı şaşkına çevirdi

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Kılıbık filminde canlandırdığı 'Erol' karakteriyle akıllara kazınan Günay Girik'in, usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi olduğunu duyanlar şaşkına döndü.

Başrollerini Nevra Serezli ve Kemal Sunal'ın paylaştığı Kılıbık filminde rol alan genç oyuncu Günay Girik, ablasının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı! Fatma Girik'le bağı şaşkına çevirdi

Bir dönem çeşitli yapımlarda oynayan Günay Girik, artık oyunculuk yapmıyor.

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı! Fatma Girik'le bağı şaşkına çevirdi

Günay Girik, vefatıyla sevenlerini yasa boğan ablası Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında açıklama yapmış, ''Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı! Fatma Girik'le bağı şaşkına çevirdi

Günay Girik, ayrıca Fatma Girik'in hastanede yattığı dönemlerde moralinin çok yüksek olduğunu ve Yeşilçam'dan dostlarının kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını anlatmıştı.

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı! Fatma Girik'le bağı şaşkına çevirdi

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı! Fatma Girik'le bağı şaşkına çevirdi


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