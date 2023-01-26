Kılıbık filminin konusu nedir, kimler oynuyor? Kemal Sunal ve Nevra Serezli ikilisinden yine bir komedi tufanı!

Kılıbık filmi bu akşam Fox TV'de yeniden ekrana geliyor. 1983 yapımı filmde Kemal Sunal ve Nevra Serezli başrolleri paylaşıyor. Yine bir komedi filmi olan Kılıbık, her yayınlandığında izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Seyirciye keyifli dakikalar geçirten film merak konusu oldu. Peki Kılıbık filminin konusu nedir, kimler oynuyor? İşte ayrıntılar...

KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kılıbık filmi, karısının sözünden çıkmayan saf bir adamın hikayesini konu ediniyor. Genç bir adam olan Kamil’in hayatı, evi ve eşinden ibarettir. Kamil karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil’i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü sonuca varamaz. Çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil’in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.

Kamil, Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun etrafa yayılması da insanların Kamil’e artık başka bir gözle bakılmasına neden olur. İnsanların Kamil’e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela’nın ortaya çıkması, Kamil’in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kamil

Nevra Serezli - Mihrimah

Ali Şen - Müslüm

Sümer Tilmaç - Arabacı Niyazi

Günay Girik - Erol

Billur Emre - Şenay

Reha Yurdakul - Komiser

Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı

Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı

Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı

Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı

Günay Güner - Niyazi'nin Adamı

Gökhan Mete - Bakkal Halil

Muzaffer Civan - Kasap Mehmet

Hüseyin Kutman - Patron

Adem Taşay - Antrenör

Cevdet Arıkan - Savcı

Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin

Kudret Karadağ - Koğuş Ağası

İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir

İhsan Gedik - Leylek Kadri

Sırrı Elitaş - Kara Bela

Zafer Ergin

