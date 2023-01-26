Kılıbık filminin konusu nedir, kimler oynuyor? Kemal Sunal ve Nevra Serezli ikilisinden yine bir komedi tufanı!

Kılıbık filmi bu akşam Fox TV'de yeniden ekrana geliyor. 1983 yapımı filmde Kemal Sunal ve Nevra Serezli başrolleri paylaşıyor. Yine bir komedi filmi olan Kılıbık, her yayınlandığında izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Seyirciye keyifli dakikalar geçirten film merak konusu oldu. Peki Kılıbık filminin konusu nedir, kimler oynuyor? İşte ayrıntılar...
Kılıbık filmi, karısının sözünden çıkmayan saf bir adamın hikayesini konu ediniyor. Genç bir adam olan Kamil’in hayatı, evi ve eşinden ibarettir. Kamil karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil’i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü sonuca varamaz. Çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil’in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.
Kamil, Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun etrafa yayılması da insanların Kamil’e artık başka bir gözle bakılmasına neden olur. İnsanların Kamil’e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela’nın ortaya çıkması, Kamil’in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.
Kemal Sunal - Kamil
Nevra Serezli - Mihrimah
Ali Şen - Müslüm
Sümer Tilmaç - Arabacı Niyazi
Günay Girik - Erol
Billur Emre - Şenay
Reha Yurdakul - Komiser
Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı
Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı
Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı
Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı
Günay Güner - Niyazi'nin Adamı
Gökhan Mete - Bakkal Halil
Muzaffer Civan - Kasap Mehmet
Hüseyin Kutman - Patron
Adem Taşay - Antrenör
Cevdet Arıkan - Savcı
Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin
Kudret Karadağ - Koğuş Ağası
İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir
İhsan Gedik - Leylek Kadri
Sırrı Elitaş - Kara Bela
Zafer Ergin