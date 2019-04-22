MAGAZİN

Kılıçdaroğlu'na saldırıya ünlü isimler isyan etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 09:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkçı için düzenlenen cenaze töreninde yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan bu olaya ünlü isimlerden de tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu'na saldırıya ünlü isimler isyan etti!

Katıldığı bir şehit cenazesinde kalabalığın içinde bulunan bazı kişilerin saldırısına uğrayan CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırı Türkiye gündemine oturdu. Saldırıya ünlü isimler de isyan etti.

İşte ünlü isimlerin tepkileri:

ŞAHAN GÖKBAKAR

"71 yaşında bir adamın suratında patlayan bu yumruk, çirkin siyasetin, kutuplaştırmanın, hedef göstermenin, ötekileştirmenin sonucudur. Herkesi 1 dakikalığına düşünmeye davet ediyorum… Utanıyorum…"

unlu-isimler-kemal-kilicdaroglu-nun-sehit-11973527_6981_m

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye yapılan adice saldırıyı ve linç girişimini üzüntü ile kınıyorum. Allah ülkemizi bu hallerden muhafaza eylesin."

IŞIN KARACA

"Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi değildir. Şiddetin konuştuğu yerde düşünce susar, söz susar! Bizim şiddete değil birlikte çözümler bulmaya farklı düşünceler, fikirlere de saygı duymaya kısaca birbirimize daha sıkı sarılmaya ihtiyacımız var. Sevginin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NİHAT ODABAŞI

"Şiddetle kınıyorum. Demokrasiye, düşünce özgürlüğüne, adalete yapılan bir saldırıdır bu. Geçmiş olsun sayın Kemal Kılıçdaroğlu"

SELEN SOYDER FRANSEZ

"Burasi Texas değil canım! Türkiye Cumhuriyeti"

GONCA VUSLATERİ

"Nefret dimi? Tam gaz nefrete devam dimi? Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyoruz. Çünkü başından beri aynı cümleyiz 'şiddeti kınıyoruz'..."

MERT FIRAT

"Geçmiş olsun Kemal Kılıçdaroğlu saldırıyı yapanlar ve hedef gösterenlere gereken ceza verilmeli. Toplum bu denli ayrıştırılmayı böyle bir terbiyesizliği hak etmiyor."

HALUK LEVENT

"CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun! Tüm siyasi parti temsilcileri ötekileştirme siyasetini bir an önce geride bırakmalı, ortak paydalarımızlabu ülkeyi sevmeli korumalıyız.."

resized_c43ae-edef6b26kilicdaroglunasehitcenazesindesaldiri_6856_dhaphoto11

SELDA BAĞCAN

"Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum."

CEM DAVRAN

"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu büyük geçmiş olsun. Sebep olanlara yazıklar olsun. Cehaletiniz batsın."

BERNA LAÇİN

"Korkunç! Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, ülkemizin birlik içinde kalkınma umuduna saldırıdır. Kabul edilemez. Tüm siyasiler Türkiye Cumhuriyeti'nin iç barışı için hemen birleşmeli. Memleketin "beka" tehlikesi, iftiralarla toplumu ayrıştırmak isteyen anlayıştan gelir!

BEHZAT UYGUR

"Sn Kemal Kılıçdaroğlu na yapılan saldırıyı kınıyorum. Şehit cenazesini bile provoke eden ahlaksız alçaklar!"

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Bülent Ersoy şıklığıyla göz kamaştırdı!Bülent Ersoy şıklığıyla göz kamaştırdı!
Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kemal kılıçdaroğlu Şahan Gökbakar athena gökhan

En Çok Okunan Haberler

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıla-Ahmet Kural davasında ikinci duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında ikinci duruşma

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın eşine saldırı

Şoke eden saldırı! 'Cesareti varsa beni bulsun'

Eser West ortaya çıktı! Başrol oynayacak

Eser West ortaya çıktı! Başrol oynayacak

Bülent Ersoy şıklığıyla göz kamaştırdı!

Bülent Ersoy şıklığıyla göz kamaştırdı!

Survivor 2019'da şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisinde yarışmacılar şıklarıyla göz kamaştırdı

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım

Tescilli güzelden bikinili paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.