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Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yusuf Güney'e Atilla Taş’tan yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yusuf Güney şehit cenazesinde yaşanan saldırı ve linç girişimiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişti. Güney'in sözlerine Atilla Taş'tan yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yusuf Güney'e Atilla Taş’tan yanıt!

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı sonrasında Instagram hesabında, üzerinde asker üniformasıyla uçakta çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Yusuf Güney, “Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız” yazmıştı.

Bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan Atilla Taş ise Güney’in paylaşımlarına tepki gösterdi.

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Taş, Güney’in fotoğrafını paylaşarak, "Bana muhalefetten prim yapıyor diyenler iyi baksın buna! KIlıçdaroğlu’na yapılan linci övüyor nerdeyse! TRT müzik’de program yapıyordu. Konserleri de garanti. Ben hala hapis ve sahipsizim her gün imzaya gidiyorum! Ama bunlar gibi olmadığım için çok mutluyum!" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney atilla taş

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