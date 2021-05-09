Kılıçdaroğlu ve Akşener iftarda buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iftarda bir araya geldi.

İYİ Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine iki liderin iftarda buluştukları belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun." değerlendirmesini yaptı.

Akşener de sosyal medya hesabından, "Bu akşam iftarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

