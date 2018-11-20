Kilise duvarında inanılmaz keşif! İşte 1500 yıllık Hazreti İsa resmi....

Euronews'in haberine göre sanat tarihçileri ve arkeologlar Hz. İsa'nın resminin bulunmasının başlı başına önemli bir keşif olduğunu belirtiyor. Kısa saçlı ikonografik sanatın Mısır ve Filistin'de oldukça yaygın olduğu, daha sonra da Bizanslılara geçtiği ifade ediliyor. Uzmanlar İsa'nın Batı'daki uzun saçlı ve bazen de sakallı tasvirinin aksine bu çizimde kısa saçlı, hafif uzun yüzlü ve nispeten uzun burnu ile dikkat çektiğini belirtiyor.

Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, çizimde kullanılan boya, teknik ve materyallerin inceleneceği kaydedilirken; resmin görünmeyen kısmının çamur ve toz altında kaldığı bilgisine yer verildi. Ayrıca açıklamada, "Böylesine önemli ve hassas bir Bizans eserini korumak için gerekli şartları ve önlemleri belirleyeceğiz" denildi.

"ESKİ FİLİSTİN'DEKİ SON BÜYÜLEYİCİ ARKEOLOJİK KEŞİF"



Resim, "eski Filistin'deki son büyüleyici arkeolojik keşif" olarak yorumlandı. Nakab Çölü'nde daha önce yapılan çalışmalar sırasında antik su sarnıcı bulunmuştu. Sitedeki çalışmalar Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse ediliyor.

