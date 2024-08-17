Kilisede metamfetamin üreten rahipten inanılmaz itiraf! Kurduğu laboratuvar Breaking Bad'i aratmadı

Bir kimya öğretmenin metamfetamin üretimini anlatan dünyaca ünlü dizi Breaking Bad'i akıllara getiren olay Avusturya'da şok etkisi yarattı. Rahibin laboratuvarı savcılıktan gelen bir ihbarla ortaya çıktı.

RAHİBİN EVİNDEN LABORATUVAR MALZEMELERİ ÇIKTI

Yerel savcılığın talimatıyla polis, rahibin evine baskın düzenledi. Baskında yasadışı sokak uyuşturucusu yapımında kullanılan kimyasallar ve laboratuvar ekipmanlarına el kondu.



Dünya çapında ünlü Breaking Bad dizisinde de kimya öğretmeni Walter White'ın uyuşturucu baronuna dönüşmesi konu alınıyor.

SATMAK İÇİN ÜRETECEKLERDİ

Katolik Haber Ajansı'nın yetkililerden aktardığına göre uyuşturucu satış amaçlı üretiliyordu. Laboratuar üretimin ilk aşamalarındayken kapatıldı.

RAHİP İTİRAF ETTİ

Polonya'nın Varşova Başpiskoposluğuna bağlı, ismi açıklanmayan 38 yaşındaki rahip, tutuklanmasının ardından yasa dışı sokak uyuşturucusu ürettiğini itiraf etti. Ayrıca 30 yaşında bir Irak vatandaşı da tutuklandı.

AÇIĞA ALINDI

Rahibin Avusturya'nın St Pölten Piskoposluğu'nda 2021 yılından beri görev yaptığı belirtildi.

Kilise yetkilileri yerel medyaya yaptıkları açıklamada, rahibin açığa alındığını, kilisede herhangi görevi yapmasını yasakladıklarını bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır